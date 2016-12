ProSiebenSat.1Puls4: Shopping-Firma mit "Black Friday"-Gründer

Joint Venture "Puls 4 Shopping GmbH" von Wettbewerbsbehörden genehmigt

Wien – Einen Tag vor Weihnachten noch ließen die SevenVentures Austria und Konrad Kreid ("Black Friday Sale", Naturaslim, Sportnahrung.at) ihre gemeinsame Firma Puls 4 Shopping GmbH eintragen: Die Wettbewerbsbehörde und der Bundeskartellanwalt hatten das Joint Venture am 21. Dezember abgenickt.

Betätigungsfeld der Puls 4 Shopping GmbH laut Zusammenschlussantrag: Online-Ausverkauf und Online-Schnäppchen-Anbieter (ausgenommen Vergleichsportale). SevenVentures Austria hält nun 67 Prozent an der Firma, Kreid persönlich die übrigen 33 Prozent.

Konrad Kreid startete blackfridaysale.at (und inzwischen .de) in der US-Tradition für Österreich (die passende GmbH wurde 2013 im Firmenbuch eingetragen, als Alleineigentümer scheint dort Kreid auf).

"Erster Schritt" am schwarzen Freitag

Der "Black Friday" am 24. November 2016 lief bereits als "Puls 4 Black Friday Sale", damals deklariert als "Kooperation". Daniel Zech, nun Co-Geschäftsführer der Puls 4 Shopping GmbH für SevenVentures, sprach damals in der Presseaussendung von einem "ersten Schritt in eine langfristige Zusammenarbeit".

Zwei Tage vor dem ersten gemeinsamen Black Friday beantragte man am 22. November die gemeinsame Firma bei den Wettbewerbsbehörden.

"Massive TV-Präsenz"

Die Kooperation erklärte Zech im November so: "Wir bieten dem ohnehin schon sehr erfolgreichen Blackfriday-Sale durch eine intensive Bewerbungskampagne nicht nur eine noch größere Reichweite, sondern stellen Kunden auch Integrationsmöglichkeiten in die TV Spots zur Verfügung." Kreid schwärmte in der Aussendung von "massiver TV-Präsenz".

Abnehmportal in "2 Minuten 2 Millionen"

Kreid probierte seine eigene TV-Präsenz auf Puls 4 mit Erfolg: Er gewann 2015 in der zweiten Staffel der Puls-4-Startupshow mit seinem Abnehmportal "Naturaslim". Preis-"Geld": TV-Spots im Bruttowerbewert von 300.000 Euro. SevenVentures wollte dafür 10 Prozent an dem Portal (bisher nicht im Firmenbuch eingetragen). Die Juroren zeigten sich damals zurückhaltend. Kreid gehört auch der Onlineversand Sportnahrung.at.

Die SevenVentures Austria hängt nicht an der österreichischen ProSiebenSat.1Puls4, sondern direkt an der deutschen SevenVentures des Münchner Mutterkonzerns ProSiebenSat.1. (red, 27.12.2016)