Anschlag in Berlin: Ehrung für italienische Polizisten gefordert

Petition für posthume Auszeichnung für polnischen Lkw-Fahrer

Berlin/Mailand – Deutsche Politiker fordern das deutsche Bundesverdienstkreuz für die beiden italienischen Polizisten, die den mutmaßlichen Attentäter von Berlin gestoppt haben. Die beiden Beamten hätten "für ihr entschiedenes Handeln eine Auszeichnung verdient", sagte der CSU-Bundestagsabgeordnete Hans-Peter Uhl der "Bild"-Zeitung in ihrer Dienstagsausgabe.

Infrage käme dabei unter anderem die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. Die "Auswahl einer geeigneten Ehrung" liege aber beim Bundespräsidialamt.

Schießerei bei Polizeikontrolle

Bei dem Anschlag mit einem Lkw auf einen Berliner Weihnachtsmarkt waren vergangenen Montag zwölf Menschen getötet worden. Der Terrorverdächtige Anis Amri war in der Nacht auf Freitag nach mehrtägiger Flucht in einem Mailänder Vorort in eine Polizeikontrolle geraten. Nachdem Amri das Feuer eröffnete, erschoss ihn einer der beiden Polizisten. Der zweite Beamte wurde bei der Schießerei an der Schulter verletzt.

Auch der CSU-Innenexperte Michael Frieser forderte, dass die italienischen Polizisten "für ihren Mut eine Anerkennung durch den Bundespräsidenten oder die Bundeskanzlerin" erhalten sollten. Unterstützung erhielt der Vorstoß von Rainer Wendt, dem Vorsitzenden der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG). "Die italienischen Polizisten haben sich mit ihrem Mut auch um Deutschland verdient gemacht. Das sollte eine Anerkennung finden", sagte Wendt der "Bild"-Zeitung.

Petition für polnischen Lkw-Fahrer

Außerdem wurden Rufe nach einer Ehrung des polnischen Lastwagenfahrers Łukasz Urban laut, dessen Fahrzeug Amri in seine Gewalt gebracht hatte. Urban saß während des Anschlags auf dem Beifahrersitz und soll in das Lenkrad gegriffen haben, um die Attacke zu beenden. Der Pole wurde in dem Todes-Lkw erschossen aufgefunden.

Auf der Onlineplattform "change.org" unterzeichneten bis Montagnachmittag mehr als 32.000 Menschen eine Petition, die das deutsche Bundesverdienstkreuz für Urban fordert. Der Lkw-Fahrer müsse posthum geehrt werden, weil er "sein Leben beim Versuch ließ, einen Terroristen vom Schlimmsten abzuhalten". Mit seinem Handeln habe er vermutlich viele Menschenleben gerettet. (APA, 26.12.2016)