TV- und Radiotipps für 27. Dezember

Von Sacher über Schnecken bis Swimming Pool

19.00 ALTWARE

Was schätzen Sie ...? Der Jahresrückblick über an die 250 Kunstgegenstände und Antiquitäten, denen sich Karl Hohenlohe in der Reihe auf ORF 3 2016 gewidmet hat. Die fiesesten Fälschungen und schlimmsten Flops inklusive. Bis 19.50, ORF 3

19.30 OH, SCHNECK

Heimatleuchten spezial – gschmackig und gut Schneckenzüchter Andreas Gugumuck und seine halbe Million wohlschmeckender Kriechtiere, dazu Blauschimmel aus Tirol, "Bladln" aus dem Pongau und der Ursaibling aus dem Salzkammergut. Mahlzeit! Bis 20.10, Servus TV

20.15 HOTELADEL-FICTION

Das Sacher. In bester Gesellschaft (Ö/D 2016, Robert Dornhelm) Das Großprojekt zum Grand Hotel: Ursula Strauss kämpft als Anna Sacher, Witwe mit drei Kindern, um das legendäre Wiener Nobelhotel. Dazu die Schicksale zweier junger adeliger Paare aus Wien und Berlin. Zweiter Teil am 28. Dezember. Bis 22.00, ORF 2

foto: orf/mr film/petro domenigg Ursula Strauss als Anna Sacher im Sacher-Zweiteiler "In bester Gesellschaft".

22.00 HOTELADEL-DOKU

Die Königin von Wien – Anna Sacher und ihr Hotel (Dokumentation, Ö 2016, Beate Thalberg) Die Sacher-Doku sucht mit manchem Klischee aufzuräumen. Anna Sacher führt ihr Hotel als einfallsreiche Unternehmerin und erwirbt als Wissensträgerin unter den Eliten Österreichs große Macht. 1930 übernimmt die Familiendynastie Gürtler. Die Nachfolger erkennen die Story hinter dem Mythos und erzählen sie weiter. Bis 23.00, ORF 2

22.05 VOLLKOFFER

Ronin (USA 1996, John Frankenheimer) Sechs Spezialisten sollen einen Koffer "übernehmen", dessen Inhalt die Russen, die IRA und noch mindestens ein halbes Dutzend weiterer Gruppierungen interessiert. Robert De Niro und Jean Reno erledigen ihren Part fehlerlos und schlagen zu wie die Duracell-Haserln. Bis 0.35, ATV

22.10 MAGAZIN

Democracy Now Amy Goodmans preisgekrönte Nachrichtensendung ist allen kritischen Geistern ein Begriff. Jenen, die es noch werden wollen, sei sie wärmstens empfohlen. Bis 23.10, Okto

22.25 PLATSCH

Swimming Pool (F/GB 2003, François Ozon) Krimiautorin Sarah (Charlotte Rampling) und die junge Julie (Ludivine Sagnier) teilen sich ein französisches Landhaus. Die eine treibt es wild, die andere schreibt es auf – bis beide den gleichen Mann wollen. Dass Regisseur Ozon ein Händchen für Frauenkrimis mit Klasse hat, wissen wir seit 8 Frauen. Hier lotet er die Grenzen zwischen Realität und Fiktion aus. Bis 00.20, Servus TV

extraits de films

22.30 SPIONAGE

Argo (USA 2012, Ben Affleck) Im Zuge der Besetzung der US-Botschaft in Teheran 1979 halten sich sechs Amerikaner im Haus versteckt. CIA-Agent Mendez (Ben Affleck) entwickelt einen Plan: Als Filmcrew getarnt, sollen die Geiseln außer Landes gebracht werden. Bis 0.45, Vox

1.35 SELBSTDARSTELLER

Ich oder du (Ö 1984, Dieter Berner) Hansi Lang als drogensüchtiger Sänger in den Vorstadtsümpfen Ottakrings. Eine durchaus auf den Leib geschneiderte Rolle. Der 2008 verstorbene Musiker steuerte auch gleich den Soundtrack bei. Bis 3.05, ORF 1

(fid, 27.12.2016)