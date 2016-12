Popstar George Michael verstorben

Der Sänger wurde 53 Jahre alt

London/Austin/Wien – Der britische Popsänger George Michael ist tot. Das berichtete die Agentur PA am Sonntagabend unter Berufung auf dessen Publizisten. Der Musiker und Komponist wurde 53 Jahre alt.

In den 1980ern hatte der gebürtige Georgios Kyriacos Panayiotou mit seiner Gruppe Wham! und später als Solokünstler zahlreiche Hits. Etwa das dieser Tage wieder auf- und abgespielte "Last Christmas".

Er soll am Weihnachtstag friedlich zuhause in Oxfordshire verstorben sein. Laut Polizei gebe es keine Hinweise auf Fremdverschulden. Erst Anfang des Monats wurde bekannt, dass der Sänger zusammen mit dem Produzenten Naughty Boy an einem neuen Album arbeiten soll. (APA, red, 26.12.2016)