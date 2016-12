Ministerium in Paris macht keine Angaben zu Umständen der Entführung

Paris – Das Pariser Außenministerium bestätigte am Sonntag, dass die Leiterin einer Nichtregierungsorganisation in Gao im afrikanischen Mali entführt worden ist. Die bereits am Samstag entführte Französin Sophie Petronin werde von den malischen Behörden gesucht.

Ihre Organisation kümmere sich um unterernährte Kinder. Das Ministerium äußerte sich nicht zu näheren Umständen der Entführung. (APA, 25.12.2016)