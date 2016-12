Dachstuhlbrand in Mödling am Heiligen Abend

37 Feuerwehrleute waren im Einsatz

Mödling – 37 Feuerwehrleute sind am Heiligen Abend in Mödling bei einem Dachstuhlbrand im Löscheinsatz gestanden. Der Alarm war am Samstag um 19.50 Uhr eingegangen, um 22.30 Uhr waren die Arbeiten beendet.

Die Einsatzkräfte hatten sich über das Dach des Hauses mittels Kettensäge Zugang zum Brandherd verschaffen müssen, berichtete die Feuerwehr Mödling. Zur Unterstützung wurde ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neudorf nachalarmiert. Damit das Haus zumindest über die Feiertage bewohnbar bleibt, deckten die Einsatzkräfte die Dachöffnung provisorisch mit Planen ab. (APA, red, 25.12.2016)