Unbekannte wollten schlafenden Obdachlosen in Berlin anzünden

37-Jähriger dank Eingreifen von Passanten unverletzt

Berlin – Im Berliner Stadtteil Kreuzberg haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag Kleidungsstücke eines in einem U-Bahnhof schlafenden Obdachlosen angezündet. Augenzeugen löschten die Flammen schnell, wodurch der 37-Jährige unverletzt blieb, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Kriminalpolizei übernahm Ermittlungen wegen versuchten Mordes. Nach den fünf bis sechs Tätern wird gefahndet.

Der Vorfall ereignete sich gegen 02.00 Uhr auf dem U-Bahnhof Schönleinstraße. "Die Passanten löschten sofort die Flammen auf dem Papier, mit dem sich der 37-Jährige offenbar zugedeckt hatte", teilte die Polizei mit. Ein U-Bahnfahrer, der das Geschehen beobachtet hatte, kam ebenfalls zu Hilfe, indem er mit einem Feuerlöscher hinzueilte. Der offensichtlich alkoholisierte Obdachlose blieb dadurch körperlich unversehrt. (APA, 25.1. 2016)