Netanyahu lud ukrainischen Regierungschef aus

Groisman wollte am Mittwoch Israel besuchen

Tel Aviv/New York – Aus Zorn über eine Resolution des Weltsicherheitsrates gegen die israelische Siedlungspolitik hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu seinen ukrainischen Amtskollegen ausgeladen. Regierungschef Wladimir Groisman wollte Israel am Mittwoch besuchen. Netanyahu habe die Visite aber abgesagt, weil die Ukraine für die Resolution gestimmt habe, berichtete der israelische Rundfunk am Sonntag.

Der Sicherheitsrat hatte Israel am Freitag zu einem vollständigen Siedlungsstopp in den Palästinensergebieten aufgefordert. Bei Stimmenthaltung der USA nahmen die anderen 14 Mitglieder des höchsten UN-Gremiums die entsprechende Resolution an. (APA, 25.12.2016)