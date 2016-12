Augsburg startet größte deutsche Evakuierung

54.000 Menschen müssen am ersten Weihnachtfeiertag aus den Wohnungen damit die jüngst gefundene Fliegerbombe entschärft werden kann

Augsburg – In der deutschen Stadt Augsburg ist am Sonntagmorgen die größte Evakuierungsaktion seit dem Zweiten Weltkrieg angelaufen. Etwa 54.000 Menschen müssen im Laufe des Vormittags wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe ihre Wohnungen verlassen. Die Evakuierungsaktion ist die größte in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg. Die bisher größte Evakuierung wegen eines Blindgängers gab es im Jahr 2011 in Koblenz, dort waren 45.000 Einwohner betroffen.

Die Schutzzone umfasst weite Teile der Innenstadt in einem Radius von rund 1.500 Metern um die Fundstelle. Auf dem Messegelände sowie in Turnhallen und Schulen wurden Notunterkünfte eingerichtet. Die eigentliche Entschärfung der 1,8 Tonnen schweren Fliegerbombe beginnt erst zwischen 14.00 und 15.00 Uhr, teilte die Polizei Sonntagfrüh mit. Danach würden die beiden Bombenexperten mindestens eine Stunde brauchen, um die mit mehreren Zündern ausgestattete riesige Luftmine unschädlich zu machen.

Große Teile des historischen Stadtzentrums sind von der Evakuierung betroffen, auch das Rathaus und der Dom liegen in der Sperrzone. Der Hauptbahnhof und die ICE-Fernverkehrsstrecke sind zwar knapp außerhalb des Gebietes, trotzdem wird auch im Bahnverkehr mit Einschränkungen gerechnet. Die Bombe war am Dienstag bei Bauarbeiten entdeckt worden. (APA, 25.12.2016)