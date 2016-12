De Maiziere will Grenzkontrollen verlängern

Thomas de Maiziere kann derzeit nicht sagen, wie lange die Kontrollen noch dauern werden

Berlin – Bundesinnenminister Thomas de Maiziere will die Grenzkontrollen verlängern. Er habe die Absicht, die Kontrollen deutlich über den Februar hinaus fortzusetzen, sagte der CDU-Politiker der "Bild am Sonntag". Ein Ende könne er momentan noch nicht absehen. Zur Kritik aus Österreich sagte de Maiziere, die Kontrollen seien so umgesetzt worden, dass die Interessen des Nachbarlandes berücksichtigt worden seien. "Wir passen sie der Lage an und nehmen Rücksicht auf die Wirtschaft, die Urlauber und den kleinen Grenzverkehr." Aber Kontrollen seien nun mal Kontrollen.

Wegen der Flüchtlingskrise gibt es seit dem vergangenen Jahr Grenzkontrollen, obwohl Deutschland nur von Schengen-Staaten umgeben ist. Auch Österreich, Dänemark, Schweden und Norwegen haben Kontrollen eingeführt. Eigentlich soll im Schengen-Raum jedoch Reisefreiheit herrschen. Zuletzt hatte die EU im November den Weg für eine Verlängerung der Kontrollen bis Mitte Februar freigemacht. (Reuters, 25.12.2016)