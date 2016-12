Russisches Armeeflugzeug über Schwarzem Meer abgestürzt

Militärchor war auf dem Weg nach Syrien

Moskau – In Russland ist ein Flugzeug mit einem berühmten Armeechor an Bord über dem Schwarzen Meer abgestürzt. Die Tupolew war auf dem Weg nach Syrien als sie kurz nach dem Start in Sotschi vom Radar verschwand, wie mehrere russische Nachrichtenagenturen am Sonntag berichteten. Rettungskräfte hätten erste Trümmerteile an der Absturzstelle etwa 1,5 Kilometer vor der Küste gefunden. Vermutlich seien alle 92 Insassen – 84 Passagiere und acht Crew-Mitglieder ums Leben gekommen. Mit an Bord waren Sänger und Tänzer des bekannten Alexandrow-Ensembles. Sie sollten am permanenten Luftwaffenstützpunkt der russischen Luftwaffe in Hmeimim in der syrischen Provinz Latakia auftreten. Den Agenturen zufolge sollen auch neun russische Journalisten in dem Flugzeug gewesen sein.

Warum die Maschine des Typs TU-154 abstürzte ist noch unklar. Die russische Nachrichtenagentur RIA berichtete unter Berufung auf Sicherheitskreise, vorläufige Daten ließen auf einen technischen Defekt oder Fehler des Piloten schließen. Der Nachrichtenagentur Interfax zufolge setzte das Flugzeug keinen Notruf ab. Es sei noch zu früh, um etwas zur Absturzursache zu sagen, sagte der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow. Präsident Wladimir Putin sei über den Absturz informiert und werde auf dem laufenden gehalten.

Das russische Verteidigungsministerium fliegt regelmäßig Musiker nach Syrien, um die dort stationierten Soldaten zu unterhalten. Von Hmeimim fliegt die russische Luftwaffe seit Ende 2015 Angriffe auf syrische Rebellen zur Unterstützung der Regierungstruppen. Russland ist der engste Verbündete von Syriens Präsident Baschar al-Assad. (Reuters, 25.12.2016)