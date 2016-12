Papst Franziskus feiert Christmette

Höhepunkt der Feiern im Vatikan: Am Sonntag wird das Kirchenoberhaupt den traditionellen Segen "Urbi et Orbi" sprechen

Rom/Vatikanstadt – Papst Franziskus hat zu Weihnachten in Rom an notleidende Menschen erinnert. Tausende Gläubige versammelten sich am Samstagabend im und vor dem Petersdom, um der Predigt des katholischen Kirchenoberhauptes während der Christmette zuzuhören.

"Denken wir an das Kind in der Krippe", sagte Papst Franziskus mit Blick auf das Christuskind in der Weihnachtsgeschichte. Man müsse sich aber auch der Kinder annehmen, die gerade nicht in einer Wiege lägen und von der Liebe einer Mutter und eines Vaters umgeben seien, sondern in Krieg, Armut und Flucht auf die Welt kämen: "Im unterirdischen Bunker, um den Bombardierungen zu entkommen; auf dem Gehsteig einer großen Stadt, auf dem Boden eines mit Migranten überladenen Schleppkahns."

Weihnachtsprozession nach Bethlehem

Ebenfalls führt am Samstag die traditionelle Weihnachtsprozession von Jerusalem nach Bethlehem. In diesem Jahr soll der Leiter des lateinischen Patriarchats von Jerusalem, Pierbattista Pizzaballa, an der Spitze stehen. Er zelebriert auch die Mitternachtsmesse in der St. Katharinenkirche neben der Geburtskirche in Bethlehem.

Fischerboot in der Krippe

Der weihnachtliche Petersplatz in Rom steht in diesem Jahr auch im Zeichen der Flüchtlingskrise: In der Krippe steht ein maltesisches Fischerboot. Oft kommen Migranten in solchen einfachen Booten über das Mittelmeer nach Europa – wenn sie denn überleben.

In seiner Weihnachtsansprache an die Kurie hatte der Argentinier am Donnerstag von der Heilsamkeit des Gedenkens an Jesus in unruhigen Zeiten gesprochen: "Die Welt ist müde und erschöpft", sagte er. Zwischen Regierungen, Kirchen und sogar innerhalb von Familien werde ein erbarmungsloser Wettkampf um die Frage geführt, wer der Größte unter uns sei.

Segen am Sonntag

Am Sonntag wird Franziskus (12.00 Uhr) den päpstlichen Segen "Urbi et Orbi" sprechen. Nach der Christmette ist dies der Höhepunkt der Feiern im Vatikan zur Geburt des Religionsstifters Jesus von Nazareth.

Nicht nur in Rom auf dem Petersplatz hören dann Tausende Gläubige die Worte des Pontifex: Millionen verfolgen das Geschehen weltweit über das Radio, Fernsehen oder Internet. Im vergangenen Jahr rief Franziskus zum Frieden an den Krisenherden der Welt auf, bevor er den Segen erteilte. (APA, dpa, 24.12.2016)