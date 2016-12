Cyanogen sperrt zu

Bis Jahresende – Open-Source-Projekt davon unberührt

Cyanogen Inc. ist Geschichte. Nach Umstrukturierungen und Entlassungen, stellt das Unternehmen seinen Dienst ein. Das Open-Source-ROM-Projekt CyanogenMod wird es freilich weiterhin geben. Im Juli hatte das Unternehmen noch angekündigt einen Strategiewechsel zu vollführen und sich künftig auf Apps zu fokussieren. Offenbar hatte dies allerdings nicht den nötigen Erfolg gebracht, weshalb das Unternehmen nun zusperren muss.

Hohe Erwartungen

Cyanogen Inc. hatte große Ambitionen. Besonders CEO Kirt McMaster fiel öfters mit seinen Aussagen auf. So kündigte er etwa an, Google eine Kugel in den Jagen zu wollen, indem man den Suchmaschinenhersteller von Android entfernt. Ein anderes Mal sagte McMaster, dass das OnePlus One ohne Cyanogen gefloppt wäre – die beiden Unternehmen trennten sich zuvor im Streit. (red, 24.12.2016)