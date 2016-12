Festnahmen in Tunesien in Verbindung mit mutmaßlichem Berlin-Attentäter

Die drei Festgenommenen sind laut tunesischem Innenministerium Mitglieder einer "Terrorzelle". Einer von ihnen soll ein Neffe Amris sein

Tunis/Berlin/Lyon – Im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Berlin-Attentäter Anis Amri sind in Tunesien drei Verdächtige festgenommen worden. Einer davon sei ein Neffe des 24-Jährigen, welcher in der Nacht zu Freitag von der italienischen Polizei bei Mailand erschossen worden war, wie das Innenministerium am Samstag in Tunis erklärte. Die drei am Freitag gefassten Verdächtigen seien Mitglieder einer "Terrorzelle", die in Verbindung zu Amri gestanden habe.

#BREAKING Tunisia arrests nephew, two others linked to Berlin suspect: ministry — AFP news agency (@AFP) 24. Dezember 2016

Die drei Festgenommenen seien zwischen 18 und 27 Jahre alt. Der Neffe habe gestanden, dass er mit Amri auf einem verschlüsselten Weg über eine Nachrichtenapp in Kontakt gestanden habe. Sein Onkel habe gewollt, dass er der Terrormiliz Islamischer Staat die Treue schwöre. Auch habe er ihm Geld geschickt.

Das Innenministerium bezeichnete die drei Männer als eine Terrorzelle, die Sicherheitskräfte bereits am Freitag nahe der Stadt Kairouan ausgehoben hätten. In dieser Region lebt auch die Familie von Amri. Kairouan gilt als Salafistenhochburg.

Ermittlungen zu Reiseroute

Amri ist französischen Medieninformationen zufolge über Lyon und Chambery nach Italien gelangt. Der Terrorverdächtige habe am vergangenen Donnerstag in Lyon das Bahnticket für Italien gekauft, berichtete die Wochenzeitung "Journal de Dimanche" mit Verweis auf eine hochrangige Quelle im Pariser Innenministerium.

Der französische Innenminister Bruno Le Roux hatte am Freitagabend laufende Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bestätigt, um die Fakten in diesem Fall präzise festzustellen. Zur vermuteten Reiseroute von Amri über Frankreich äußerte er sich nicht. "Ich rufe zur größten Vorsicht auf im Hinblick auf Informationen, die zur Zeit zirkulieren", hatte der Ressortchef dazu gesagt.

Die italienische Nachrichtenagentur Ansa hatte am Freitag gemeldet, dass der Terrorverdächtige aus dem französischen Chambery nach Turin in der italienischen Region Piemont gekommen war. Von dort habe er einen Zug nach Mailand genommen. Medienberichten zufolge war eine entsprechende Fahrkarte bei seiner Leiche gefunden worden.

Polizeiaufgebot bei Messen

Die französische Polizei will Weihnachtsmessen mit einem großen Sicherheitsaufgebot schützen. Bei den am stärksten besuchten Messen in einigen französischen Großstädten gebe es dieses Jahr "nicht nur eine Polizeipräsenz, sondern Kapazitäten für einen praktisch sofortigen Gegenschlag", kündigte der Generaldirektor der Nationalen Polizei, Jean-Marc Falcone an. (APA, red, 24.12.2016)