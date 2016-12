Nach Super Mario Run: 2017 weitere Smartphone-Games von Nintendo

Präsident Kimishima kündigte zwei oder drei Mobile Games an

Nintendo hat offenbar Mobile-Games für sich entdeckt. Nach dem riesigen Erfolg von Super Mario Run – zumindest hinsichtlich der Download-Zahlen – will der japanische Konzern bald weitere Spiele fürs Smartphone liefern. In einem Interview sagte Nintendos Präsident Tatsumi Kimishima, dass das Unternehmen im kommenden Jahr zwei oder drei weitere mobile Games veröffentlichen möchte. Super Mario Run sei nur der Anfang einer neuen Strategie, so Kimishima.

Super Mario Run mit schwachen Bewertungen

Gute Nachrichten also für Nintendo-Fans, von denen zumindest ein Teil das kürzlich erschienene Spiel bereits ausprobieren können. Super Mario Run ist nämlich vorerst nur für Apples iOS erschienen, eine Android-Version soll allerdings folgen. Zumindest im App Store konnte das Game allein in der ersten Woche um die 50 Millionen Downloads verzeichnen. In einer Branche die zunehmend auf Free-to-Play setzt, tut sich das Spiel aufgrund des Preises allerdings etwas schwer und weist im Store eine Bewertung von lediglich zwei Sternen auf. (red, 24.12.2016)