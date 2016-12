FBI warnt vor Anschlägen in USA zu Weihnachten

IS-Terroristen könnten Menschengruppen angreifen – CNN beruft sich auf FBI-Schreiben

Washington – Die US-Bundespolizei FBI und das Heimatschutzministerium haben laut CNN vor Anschlägen zu Weihnachten gewarnt. Unterstützer der radikalen Islamisten-Terrorgruppe IS könnten Menschenmengen in den USA angreifen, auch in Kirchen, berichtete der Nachrichtensender am Freitag unter Berufung auf ein FBI-Schreiben an die lokalen Strafverfolgungsbehörden.

Es gebe zwar keine konkreten Bedrohungen, FBI und Heimatschutz forderten aber auf, wachsam zu bleiben. Das FBI war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar. (APA, 24.12.2016)