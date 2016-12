Gary Anderson hatte mit dem Engländer Andrew Gilding keine Probleme

London – Titelverteidiger Gary Anderson ist bei der Darts-WM in London mit einem glatten Sieg in das Achtelfinale eingezogen. Einen Tag nach seinem 46. Geburtstag genügte dem Schotten am Freitag eine solide Leistung für einen 4:0-Sieg über den Engländer Andrew Gilding. Zuvor hatte Darren Webster ebenfalls 4:0 gegen den Australier Simon Whitlock (Nr. 17) gewonnen. (APA; 24.12.2016)