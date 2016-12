Kyle Lowry führte Toronto zu 104:98 in Utah

Guard erzielte 36 Punkte – Jakob Pöltl bei Heimkehr nach Salt Lake City nicht im Einsatz – Russell Westbrook neuerlich mit "Triple Double"

Salt Lake City (Utah)/Toronto – Kyle Lowry hat die Toronto Raptors in der Nacht auf Samstag (MEZ) zum 13. Sieg in den vergangenen 15 NBA-Spielen geführt. Die Kanadier bezwangen Utah Jazz zum Auftakt einer Serie von sechs Auswärtsspielen 104:98. Jakob Pöltl kam bei der "Heimkehr" nach Salt Lake City nicht zum Einsatz.

Lowry war der überragende Spieler der Raptors. Der Guard erzielte 36 Punkte, 19 davon im Schlussviertel. Dabei hatte er im dritten Abschnitt nach einem Zusammenstoß mit Utahs Gordon Hayward sogar oberhalb der Lippe mit zwei Stichen genäht werden müssen. DeMar DeRozan steuerte 24 Zähler für sein Team bei.

Pöltl blieb nach dem Spiel bei Freunden aus seiner College-Zeit an der University of Utah und feierte Weihnachten somit in Salt Lake City. Er wird am Sonntag (Christtag) in Portland wieder zur Mannschaft stoßen, teilten die Raptors mit. Die Trail Blazers aus Oregon sind der nächste Gegner der Kanadier.

Russell Westbrook verzeichnete beim 117:112 von Oklahoma City Thunder bei den Boston Celtics das bereits 14. "Triple Double" der laufenden Saison. Der Point Guard verbuchte 45 Punkte und je elf Assists sowie Rebounds. NBA-Leader Golden State Warriors feierte mit einem hart erkämpften 119:113 bei den Detroit Pistons den siebenten Sieg in Serie. Westbrooks ehemaliger Teamkollege Kevin Durant war mit 32 Zählern erfolgreichster Werfer der Kalifornier. (APA, 24.12.2016)

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Freitag:

Utah Jazz – Toronto Raptors (ohne Jakob Pöltl) 98:104

Charlotte Hornets – Chicago Bulls 103:91

Orlando Magic – Los Angeles Lakers 109:90

Cleveland Cavaliers – Brooklyn Nets 119:99

Boston Celtics – Oklahoma City Thunder 112:117

Detroit Pistons – Golden State Warriors 113:119

Milwaukee Bucks – Washington Wizards 123:96

Memphis Grizzlies – Houston Rockets 115:109

New Orleans Pelicans – Miami Heat 91:87

Minnesota Timberwolves – Sacramento Kings 105:109

Denver Nuggets – Atlanta Hawks 108:109

Phoenix Suns – Philadelphia 76ers 123:116

Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs 90:110

Los Angeles Clippers – Dallas Mavericks 88:90