Deutsche Bundesbank holte 2016 mehr Goldreserven zurück als geplant

Knapp 200 Tonnen aus dem Ausland in deutschen Tresoren eingelagert

Berlin – Die Deutsche Bundesbank kommt einem Medienbericht zufolge beim Zurückholen der Goldreserven nach Deutschland schneller voran als geplant. Wie die "Bild"-Zeitung in ihrer Samstagsausgabe schreibt, wurden in diesem Jahr knapp 200 Tonnen aus dem Ausland in deutschen Tresoren eingelagert.

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann sagte dem Blatt: "Wir haben 2016 erneut deutlich mehr Gold nach Deutschland geholt als ursprünglich vorgesehen. Mittlerweile ist knapp die Hälfte der Goldreserven in Deutschland."

Die deutsche Goldreserve ist mit 3.381 Tonnen die zweitgrößte der Welt hinter den USA. Aktuell sind rund 1.600 Tonnen in Deutschland, bis Ende 2020 sollen es mehr als 1.700 Tonnen sein. Die Bundesbank werde aber "früher mit der geplanten Verlagerung fertig sein", so Weidmann. (APA, 24.12.2016)