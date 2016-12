TV- und Radiotipps für Samstag, 24. Dezember

Licht ins Dunkel, Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, Michel in der Suppenschüssel, Weihnachten bei Hoppenstedts. Außerdem: Die Glenn-Miller-Story, Fahrt durchs Donau-Delta, Musik mit Otto Lechner, Klaus Trabitsch und Peter Rosmanith, Jenseits von Afrika, Out of Sight

9.00 SPENDEN

Licht ins Dunkel Durch die Sendung führen Verena Scheitz, Andreas Onea, Hanno Settele, Marjan Shaki, Lukas Perman und Alfons Haider. Um 11.00, 14.00 bzw. 16.00 Uhr senden die Landesstudios Lokalprogramme, um 12.00 Uhr grüßen Kardinal Christoph Schönborn sowie die Spitzenpolitiker der Parlamentsparteien. Um 19.00 Uhr folgt die evangelische Christvesper. Die Religionsdoku Feierabend um 19.54 Uhr widmet sich der Schauspielerin Petra Morzé und ihrem christlichen Glauben. Bis 20.05, ORF 2

12.10 KNACKIG

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (ČSSR/DDR 1973, Václav Vorlíček) Fröhliche Weihnachtszeit! Durch stetiges Wiederholen am Weihnachtsabend jedes Jahr haben die Haselnüsse Kultstatus erlangt. Ein wahrhaft glanzvolles Kostümfest. Wo sonst noch die "Haselnüsse" laufen, finden Sie hier. Bis 13.35, ARD

captaincarlossi

13.15 NOCH EIN RITUAL

Michel in der Suppenschüssel (Schweden 1971, Olle Hellbom) Des Lausebengels Kopf steckt in der teuren Suppenschüssel fest, eine Beschädigung kommt nicht infrage. Nach Lösungs alternativen wird gesucht. Legendäres Lindgren-Abenteuer, das immer zu Weihnachten zur Aufführung kommt. Bis 14.50, ZDF

m.k. entertainment

15.40 LAMETTA!

Weihnachten bei Hoppenstedts Köstliche Sketchsammlung zum Fest der Feste, ohne die kein Heiligabend sein sollte: Der im August verstorbene Spaßmacher Loriot fing 1978 den Geist der deutschen Weihnacht unschlagbar brillant ein. Aus heutiger Sicht ist dem nichts hinzuzufügen, außer: Früher war mehr Lametta. Bis 16.05, ARD

fritz5149

17.05 JAZZIG

Die Glenn-Miller-Story (USA 1953, Anthony Mann) Zum Wangenreiben, Zwickerbussigeben und zu anderen der Beziehungsarbeit zuträglichen Aktivitäten hatte Big-Band-Boss Glenn Miller (James Stewart mit June Al lyson als Glenns Frau Helen) nur wenig Zeit. In den erfolgreichen Jahren ab 1939 nahm die Band bis zu vier Platten pro Woche auf. Bis 19.00, 3sat

universalmoviesau

19.30 DOKUMENTATION

360° Geo Reportage: Rumänien, eine Weihnachtsreise ins Donaudelta Hierher flohen vor Jahrhunderten Altgläubige vor den Repressalien des Patriarchen Nikon und des Zaren Peter I. Weihnachten mit den Lipowanern ist eine Reise in die russisch-orthodoxe Vergangenheit, mitten in Rumänien. Bis 20.15, Arte

20.15 EPISCH

Jenseits von Afrika (Out of Africa, USA 1985, Sydney Pollack) "Ich hatte eine Farm in Afrika, am Fuße der Ngongberge." Berühmte erste Worte. Meryl Streep, Klaus Maria Brandauer, Robert Redford. Kino zum Dahinschmelzen. Bis 22.45, ZDF neo

movieclips trailer vault

23.30 MUSIK

Kreuz und quer spezial: Still Otto Lechner, Klaus Trabitsch, Peter Rosmanith und weitere drei österreichische Musiker singen traditionelle Weihnachtslieder auf ihre Art. Bis 23.55, ORF 2

0.25 SCHÖN SCHNELL

Out of Sight (USA 1998, Steven Soderbergh) Ganove (George Clooney) verliebt sich auf der Flucht nach einem Gefängnisausbruch in Polizistin (Jennifer Lopez), genauer in FBI-Marshall. Soderberghs charmante Verfilmung eines Elmore-Leonard-Romans bleibt eine der besten Arbeiten des stilistisch wendigen Regisseurs. Bis 2.25, Vox