Achtung: Fromi ruft Rohmilchkäse zurück

Listerien kommen in unserer Umwelt vielerorts vor, etwa in tierischem Kot oder Tierfutter, aber auch im Darm von Menschen. Etwa zehn Prozent der Menschen tragen Listerien in sich und scheiden sie mit dem Stuhl aus. Bei der Herstellung von Lebensmitteln können sie beim Schlachten oder Melken in die Produkte gelangen. Listerien können bei Menschen und Tieren Infektionskrankheiten verursachen. Sie sind vor allem in nicht erhitzten tierischen Lebensmitteln (z. B. Rohmilch) enthalten. Pflanzliche Lebensmittel sind im Allgemeinen weniger betroffen, durch Düngen mit Jauche können Listerien aber auch auf Gemüse und vor allem in abgepackten Salaten vorkommen.

