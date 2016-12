UN-Abstimmung über Resolution zu jüdischen Siedlungen vertagt

Trump fordert Veto der USA

Washington/Jerusalem – Der UN-Sicherheitsrat hat eine für Donnerstag vorgesehene Abstimmung über einen Resolutionsentwurf zu jüdischen Siedlungen in Palästinensergebieten vertagt. Nach Angaben von UN-Diplomaten bat Ägypten, das den Entwurf eingebracht hatte, um die Verschiebung. Es verlangte mehr Zeit für Beratungen – ein neuer Termin für die Abstimmung lag zunächst nicht vor.

Der designierte US-Präsident Donald Trump hatte zuvor ein Veto der USA gegen die Resolution zum sofortigen Stopp israelischer Siedleraktivitäten in den Palästinensergebieten und in Ost-Jerusalem gefordert. Trump erklärte am Donnerstag, die USA hätten über eine lange Zeit die Position vertreten, dass der Frieden zwischen Israelis und Palästinensern "nur durch direkte Verhandlungen zwischen den Parteien" zustande kommen könne – und "nicht durch die Auferlegung von Bedingungen seitens der Vereinten Nationen".

Veto gefordert

Auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte an die USA appelliert, den Resolutionsentwurf durch ihr Veto zu blockieren. Eine ähnliche Resolution war 2011 am Veto der USA im UN-Sicherheitsrat gescheitert.

Die UNO sieht die jüdischen Siedlungen im von Israel besetzten Westjordanland als illegal an. Den fortgesetzten Ausbau jüdischer Siedlungen und Wohnungseinheiten dort und im annektierten Ost-Jerusalem betrachtet sie als ein Haupthindernis für eine Beilegung des Nahostkonflikts. (APA, 23.12.2016)