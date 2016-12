Zahl der Verkehrstoten dürfte 2016 zurückgehen

2015 vorübergehend Anstieg

Wien – Die Zahl der Verkehrstoten dürfte Österreich im Jahr 2016 zurückgehen. Seit Jahresbeginn sind laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) 423 Menschen im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Im gesamten Jahr 2015 hatte es 475 Verkehrstote gegeben.

In einer Aussendung wies die Organisation auf die Schweiz hin, wo die Zahl der Verkehrstoten deutlich niedriger als in Österreich ist. Im Vorjahr kamen in der Schweiz 253 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben.

Im 1. Halbjahr 2016 waren in der Schweiz 85 Verkehrstote zu beklagen, in Österreich war die Opferzahl im gleichen Zeitraum mit 190 mehr als doppelt so hoch. Ein Grund für die bessere Situation in der Schweiz sei dort das dichte öffentliche Verkehrsnetz. 2014 waren in Österreich als bisher niedrigster Wert 430 Verkehrstote registriert worden. (APA, 23.12.2016)