Renner-Publizistikpreise an Ö1, "Falter", "Radio Klassik" und ORF

Ö1-Wissenschaftsredakteur Peter Lachnit wurde für sein Lebenswerk ausgezeichnet

Wien – Der Österreichische Journalistenclub (ÖJC) verlieh am Donnerstagabend den Karl-Renner-Publizistikpreis in der Kategorie "Fernsehen" an die ORF-Redakteurinnen Julia Kovarik und Alexandra Augustin für ihre "Am Schauplatz"-Reportage "Kampf im Park". Der Beitrag behandelte Konflikte zwischen Migrantengruppen.

Für ihr Feature "Die einzige, die überlebte" wurde Radio Klassik Stephansdom-Redakteurin Marlene Groihofer in der Kategorie "Radio" ausgezeichnet. Sie porträtiert darin jene Holocaustüberlebende namens Gertrude, die wenige Tage vor der Bundespräsidentschaftswahl am 4. Dezember eine Wahlempfehlung für Alexander Van der Bellen aussprach.

In der Kategorie "Print" wurde "Falter"-Redakteurin Nina Horaczek ausgezeichnet. Den Preis für Onlinejournalismus erhielt Ö1-Redakteur Stefan Kappacher für sein Blog "gehoertgebloggt". Für sein Lebenswerk zeichnete der ÖJC Peter Lachnit aus der Ö1-Wissenschaftsredaktion aus. (red, 23.12.2016)