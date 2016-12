Akkuprobleme: Konsumentenschützer raten von Macbook Pro ab

"Consumer Reports" berichtet von vollkommen unberechenbarer Laufzeit bei sämtlichen Modellen

Selten sah sich eine neues Stück Hardware von Apple solch massiver Kritik ausgesetzt wie die vor wenigen Wochen vorgestellten Macbook Pros. Neben Beschwerden über Grafikfehler und den selbst für Apple gewagt hohen Preis der Geräte, ist es vor allem die Akkulaufzeit, die selbst so manchen eingefleischten Fan des Unternehmens an dessen Tun zweifeln lässt. Und genau diese Probleme führen nun zu einem symbolträchtigen Tiefschlag für den iPhone-Hersteller.

Klare Worte

Zum ersten Mal, seitdem Apple Laptops herstellt, verweigern die US-Konsumentenschützer von Consumer Reports die Empfehlung für eines der Geräte des Unternehmen. In einem Blogeintrag verweist die angesehene Non-Profit-Organisation dabei explizit auf die Akkuprobleme als Grund: Während das Macbook Pro in Fragen Bildschirm und Performance sehr gut abschneide, sei die Laufzeit vollkommen unberechenbar.

Testlauf

In den eigenen Labors habe man drei der neuen Apple-Laptops getestet, und habe dabei zum Teil drastisch variierende Ergebnisse ermittelt. So habe etwa das 13-Zoll-Modell mit Touch Bar im ersten Testlauf stolze 16 Stunden durchgehalten, beim zweiten Run waren es dann 12,75 Stunden, beim dritten war hingegen bereits nach 3,75 Stunden Schluss. Solche starken Inkonsistenzen wären zudem nicht auf ein Modell beschränkt, sondern würden sich bei allen getesteten Geräten zeigen.

Vorgeschichte

Diese Zahlen stimmen mit früheren Berichten von verärgerten Apple-Usern überein, diese hatten in den Support-Foren des Herstellers darüber geklagt, dass ihre Geräte gerade einmal drei bis fünf Stunden lang mit einer kompletten Ladung auskommen. Apple selbst bewirbt seine Geräte mit einer Laufzeit von zehn Stunden.

Zweifelhafter Umgang

Für zusätzliche Aufregung sorgte aber auch die Art, wie Apple mit der Situation umgeht. Während nach außen kommuniziert wird, dass man die Probleme in eigenen Tests nicht nachvollziehen kann, nahm man eine nicht minder umstrittene Änderung an der Software vor: Die Anzeige der noch verbleibenden Akkulaufzeit wurde kurzerhand mittels Update aus dem Betriebssystem entfernt. Diese wäre ohnehin nur eine Schätzung, und liefere oft einen falschen Eindruck, unterstellte Apple in diesem Zusammenhang ein Wahrnehmungsproblem bei den Usern. Genau dieser Erzählweise widersprechen nun aber die Untersuchungen von Consumer Report.

Desinteresse

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Bericht von Businessinsider einen Hinweis darauf geliefert, wie es zu der aktuellen Situation kommen konnte. So heißt es daran nicht nur, dass das Unternehmen mittlerweile weitgehend das Interesse an der Mac-Linie verloren hat, sondern auch konkret, dass für das Macbook Pro eigentlich ein anderer Akku ähnlich jenem des 13-Zoll-Macbooks geplant gewesen wäre. Mit diesem habe es aber in internen Tests Probleme gegeben, warum man dann unter Zeitdruck auf einen klassischen Aufbau gewechselt habe. (red, 23.12.2016)