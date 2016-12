"Besetzung" in Berlin: Identitäre Bewegung wird im Netz verspottet

Die rechtsextreme Gruppierung "blockierte" die verlassene CDU-Parteizentrale, dafür gibt es jetzt Häme

Gibt es irgendwo in Europa einen Terroranschlag, dauert es nicht lange, bis die Identitäre Bewegung die Wut und Trauer darüber missbrauchen will, um ihre rechtsextreme Botschaft unter die Leute zu bringen. So war es auch nach dem Anschlag in Berlin: Eine Gruppe von rund dreißig Rechtsextremen versammelte sich, um die Parteizentrale der CDU zu "besetzen" – diese war allerdings ohnehin verlassen.

Spott und Häme

Jetzt hagelt es im Netz unter dem Hashtag #ibsterblockade Spott für die Aktion. "Statt den Kontinent zu schützen, backen sie erstmal kleine Brötchen und ‚blockieren‘ lieber die CDU-Parteizentrale. Rein oder raus wollte offenbar niemand", schreibt etwa die Zeit im Blog Störungsmelder über die Aktion. Gestartet hat den Hashtag der Journalist Danijel Majic von der Frankfurter Rundschau. Er sagt zu Zeit.de: "Autoritäre Charaktere vertragen es nicht, wenn man sie nicht ernst nimmt."

Der Moment, wenn du realisierst, dass deine Socken ein Styleverbrechen sind #ibsterblockade pic.twitter.com/IYHJD1sM7O — Alice. (@probably_Alice) December 22, 2016

Nach Erfolg von Berlin: Identitäre machen Mittelmeer dicht.#ibsterblockade pic.twitter.com/cxUSLds7Dk — Harpo Eljitsch (@harpoel) December 22, 2016

Was ist das für 1 Blockade vong Öffnungszeiten her?! #ibsterblockade pic.twitter.com/C89pR0PDpR — Antifa Klein-Paris (@Antifa_KP) December 22, 2016

Herr Doktor können sie mich krank schreiben? Ich musste gestern das Abendland verteidigen & hab mir einen Schnupfen geholt #ibsterblockade pic.twitter.com/5FGRSf1SvI — Merz (@MenschMerz) December 22, 2016

Rechtsextreme reagieren trotzig

Der Hashtag schaffte es zeitweise sogar in die Top5-Schlagwörter im deutschsprachigen Twitter-Universum. Die Rechtsextremen reagierten trotzig auf die Aktion. Patrick Lenart, Leiter der Identitären Bewegung in Österreich, schrieb auf Twitter etwa, dass das "Establishment" folgendermaße vorginge: "1. Totschweigen, 2. Dämonisieren, 3. Lächerlich machen, 4. Verlieren". Dass sich tausende Nutzer über die Aktion lustig machen, interpretiert Lenart offenbar als Erfolg: "#ibsterblockade zeigt: es dauert nicht mehr lange." (red, 23.12.2016)