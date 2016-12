Erneut HDP-Abgeordnete in Türkei vorübergehend festgenommen

Die Parlamentarierin wurde wieder freigelassen, ihr wird Terrorpropaganda vorgeworfen

Ankara/Istanbul – Nach der Verhaftung zahlreicher HDP-Abgeordneter hat die türkische Polizei eine weitere Parlamentarierin der prokurdischen Oppositionspartei vorübergehend festgenommen und nach Angaben der Partei wieder freigelassen.

Die Nachrichtenagentur Anadolu meldete, die Abgeordnete Pervin Buldan habe nach der Festnahme am Freitag in Istanbul eine Aussage zu den gegen sie erhobenen Vorwürfen gemacht, zu denen unter anderem Terrorpropaganda zählten. Die HDP berichtete, Buldan sei danach wieder freigelassen worden. Die Partei nannte die Festnahme der Abgeordneten in deren Wohnung unrechtmäßig.

Gegen die meisten der 59 HDP-Abgeordneten ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Terrorverdachts. Zwölf HDP-Parlamentarier sitzen inzwischen wegen Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft, darunter die Parteichefs Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hält die HDP für den verlängerten Arm der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans PKK. (APA, 23.12.2016)