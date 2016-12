Berlin-Anschlag: Terrorverdächtiger saß bereits in Haft

Fingerabdrücke des flüchtigen Tunesier Anis Amri in Lkw, der in Weihnachtsmarkt gerast war

Einen Fahndungserfolg konnte Innenminister Thomas de Maizière nicht vermelden, als er am Donnerstagnachmittag gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel (beide CDU) und Justizminister Heiko Maas (SPD) das Bundeskriminalamt (BKA) besuchte, um sich über die Suche nach dem Tunesier Anis Amri zu informieren, gegen den am Donnerstagabend Haftbefehl erlassen wurde.

De Maizière erklärte aber, dass sich der Verdacht erhärtet habe, der Flüchtige sei tatsächlich auch jener Mann, der am Montag einen Lkw in einen Berliner Weihnachtsmarkt gesteuert hat: "Es sind im Cockpit, also in dem Fahrerhaus, Fingerabdrücke gefunden worden." Weil es sonst nichts Neues mitzuteilen gab, lobte Merkel noch den "großen Elan", der in den Behörden herrsche, und zeigte sich "sehr stolz, wie besonnen die Menschen reagiert haben".

Immerhin wurde das Bild des Gesuchten im Laufe des Tages immer klarer. Bevor Amri nach Deutschland kam, war er in Italien gewesen und dort bereits auffällig geworden. Aus Unterlagen der sizilianischen Justizbehörden geht hervor, dass er 2011 einen Brand in einem Flüchtlingslager auf der Insel Lampedusa verursacht hat. In dem Lager waren 1.300 tunesische Migranten untergebracht, 800 flohen wegen des Feuers. Die Rauchwolke war so groß, dass der Flughafen Lampedusas vorübergehend gesperrt werden musste.

Einige Tage später wurden elf Personen festgenommen, darunter auch Amri, der im Februar 2011 auf Lampedusa angekommen war und sein Alter mit 17 statt mit 19 Jahren angegeben hatte. Er wurde zu vier Jahren Haft verurteilt, galt bei den Behörden als "problematisch". Sein Asylantrag wurde abgelehnt. Nach Verbüßung seiner Haft wurde er des Landes verwiesen und setzte sich im Juli 2015 nach Deutschland ab.

Als "Gefährder" gelistet

Auch dort fiel er bald auf. Das Landeskriminalamt (LKA) in Nordrhein-Westfalen führte ihn auf der Liste der "Gefährder" – das sind Personen, denen man einen Anschlag zutraut. Er pendelte zwischen Nordrhein-Westfalen und Berlin, nutzte dafür unterschiedliche Identitäten. Außerdem hatte er Kontakt zum Hassprediger Boban S. in Dortmund.

Die Staatsanwaltschaft Berlin leitete ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein – auch weil er von einem verdeckten LKA-Ermittler eine Waffe kaufen wollte. Nach Informationen des "Spiegel" bot sich Amri bei Hasspredigern als Selbstmordattentäter an.

Allerdings seien die Äußerungen so verklausuliert gewesen, dass sie nicht für eine Festnahme gereicht hätten. Die "umfangreichen Überwachungsmaßnahmen" hätten keine Hinweise auf staatsschutzrelevante Tatpläne des 24-Jährigen erbracht, sagen die Berliner Strafverfolger. Man habe daher die Überwachung im September eingestellt.

Zuvor, im Juli, war Amri auch in Deutschland in Haft gewesen. Er saß im baden-württembergischen Ravensburg in Abschiebehaft. Diese dient "zur Sicherung der Abschiebung" – etwa wenn der Verdacht vorliegt, dass sich jemand durch Flucht der bevorstehenden Abschiebung entziehen will, oder wenn bereits eine "Abschiebungsanordnung" ergangen ist, diese aber nicht sofort vollzogen werden kann.

Papiere für Abschiebung

Die für Amri zuständige Ausländerbehörde der Stadt Kleve (Nordrhein-Westfalen) sah aber keinen dieser Gründe und hob die Haft nach zwei Tagen wieder auf. Abgeschoben konnte Amri nicht werden, weil er keine Papiere hatte und diese erst in einem eigenen Verfahren organisiert werden mussten.

Diese Abschiebehaft kann bis zu sechs Monate lang dauern, danach um maximal zwölf Monate verlängert werden. Innenminister de Maizière wollte schon vor dem Anschlag in Berlin eine Verschärfung. Sein Plan: Auch sogenannte Gefährder und Straftäter sollen in Abschiebehaft gehalten werden können.

Die SPD war diesbezüglich bisher skeptisch. Nun macht die CSU Druck, sie will die Abschiebehaft auch verlängern und bringt erneut "Transitzentren" an den Grenzen ins Spiel, in denen Asylbewerber so lange auf eine Einreise warten sollen, bis ihre Identität geklärt ist. (Birgit Baumann aus Berlin, 22.12.2016)