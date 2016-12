Innsbrucker Pirat sitzt künftig mit Fußfessel im Gemeinderat

Stemeseder ist erster aktiver Politiker Österreich, der sein Amt mit Fußfessel ausübt. Innpirat will umgehend in den Wahlkampf starten

Innsbruck – Der Innpirat und Innsbrucker Gemeinderat Heinrich Stemeseder wird ab 12. Jänner 2017 zum ersten aktiven Politiker Österreichs, der eine Fußfessel trägt. Der Mandatar war zusammen mit seinem Parteikollegen Alexander Ofer unter anderem wegen Suchtgifthandels verurteilt worden. Während Ofer viereinhalb Jahre unbedingte Haft ausfasste, kam Stemeseder mit 18 Monaten, davon sechs Monate unbedingt, davon.

Mithilfe seines Anwaltes, des Tiroler FPÖ-Chefs Markus Abwerzger, erreichte Stemeseder nun, dass er die sechs Monate mit einer Fußfessel in Freiheit verbringen darf. Seine Tätigkeit als Gemeinderat begründe eine geregelte Tagesstruktur, argumentierte Abwerzger. Stemeseder will nun direkt in den Gemeinderatswahlkampf starten, denn 2018 steht der Urnengang an: "Ich mache Politik für Freaks und interessante Außenseiter." (ars, 22.12.2016)