TV- und Radiotipps für Freitag, 23. Dezember

23.40 LATE NIGHT The Tonight Show Jimmy Fallons Gäste: Schauspieler Jim Parson, die Kinderstars Evan und Jillian und die Hip-Hopper Dec 99th. Bis 0.20, One

23.10 MAGAZIN Deluxe – Alles was Spaß macht Haben oder Nichthaben, das ist hier die Frage: 1) Designer im Weihnachtswahnsinn. 2) Der teuerste Lachs der Welt. 3) Nobelchalets für Superreiche. 4) Top fünf der skurrilsten Luxusweihnachtsgeschenke. 5) Das teuerste Luxusapartment New Yorks. Bis 0.10, NTV

21.40 WIEDERGUTMACHUNG Ist das Leben nicht schön? (USA 1947, Frank Capra) Alle Jahre wieder: George Bailey (James Stewart), angesehener Bürger einer amerikanischen Kleinstadt, verzweifelt an seinen Niederlagen. Ein Engel rettet ihn: Der hilfreiche Geist führt ihn durch sein vergangenes Leben und zeigt ihm, wie viel Gutes er – unwissentlich – seinen Mitmenschen getan hat. Ein nur scheinbar naives, sentimentales Bio-Melodram, das ungeahnte Kraft und Weitsicht entwickelt. Fern von Kleinstadtharmonieregressionen werden hier das bürgerliche Alltagsleben, die Korruption, die versäumten Chancen, die jederzeit dräuende Tragödie, der Noir-Albtraum der Nachkriegszeit bedacht und behutsam in den Rahmen einer seligen Weihnachtsgeschichte gestellt. Der Schluss ist zum Weinen: Sollte diese Gefühlsäußerung heute noch möglich sein angesichts solch winziger Sachen, wie Filme es sind, dann hier. Bis 0.00, Servus TV

night of the trailers

20.15 SÜSSER BENGEL Der kleine Lord (Little Lord Fauntleroy, GB 1980, Jack Gold) Gehört zu Weihnachten wie Kletzenbrot: Frances Hodgson Burnetts Jugendbuchklassiker um einen süßen Bengel (Ricky Schroder) und einen griesgrämigen alten Geizkragen (Alec Guiness), der seine Lektion lernt. Darf sein. Bis 21.55, ARD

20.15 SAUBAUER Schwabenkinder (D/Ö/CH 2003. Jo Baier) Mit der Geschichte der Kinder aus Vorarlberg, Tirol sowie der Schweiz, die um 1900 im Frühjahr zu Tausenden ins Schwäbische zogen, um dort Geld zu verdienen, ist dem Regisseur Jo Baier ein beachtlicher Wurf gelungen. Er setzt die traurige Romantik des Lebens in knappen Dialogen um und korrigiert sanft das falsche Bild der Familienidylle. Mit Thomas Unterkircher und Tobias Moretti. Bis 22.10, 3sat

18.00 MAGAZIN Schau ma Der Musiker Ernst Molden und seine Gäste erzählen Geschichten, spielen Lieder und porträtieren besondere Orte in Wien. Bis 18.30, W24

12.05 SERIE Der Kurier der Kaiserin Schaut her, liebe Kinder – so sah anno 1970 ein Held des deutsch-österreichischen Fernsehens aus. Klausjürgen Wussow hoppelte auf dem Pferd durchs Feld, versohlte die Hintern dickbäuchiger Schurken, fletschte die Zähne beim Anblick seiner Kaiserin. 26 Folgen, das Publikum war hingerissen. Bis 12.35, ORF 3

Radiotipps für 23. Dezember:

9.05 MAGAZIN

Kontext Mit Büchern über Alpenhütten, denkende Tiere, Österreich in den 50er- und 60er-Jahren sowie Darwins Reise um die Welt. Bis 10.00, Ö1

14.05 MAGAZIN

Von Tag zu Tag: Jeanette Müller Die Künstlerin hat die Idee des Schenkens kreativ hinterfragt. Sie antwortet auf Fragen von Philipp Blom und Anrufern. Bis 14.40, Ö1

17.00 ANALYSE

Von unten im Gespräch: Markus Bernath Der Türkei-Korrespondent des standard analysiert die politischen Ereignisse der letzten Jahre in der Türkei. Wie kam es zu dieser politisch brisanten Situation? Welche Prognosen für die Zukunft sind denkbar? Bis 17.30, Radio Helsinki 92.6 (Raum Graz) und Livestream unter www.helsinki.at

17.00 MAGAZIN

Voice of Peace Journalisten aus aller Welt informieren über internationale und lokale Politik, Weltgeschehen, Kultur und berichten von persönlichen Erfahrungen. A Radio Program made by a Group of Refugee Journalists. Bis 18.00, Radio Freirad 105.9 (Raum Innsbruck) und Livestream unter www.freirad.at

18.20 MAGAZIN

Europajournal Agathe Zupan präsentiert die Themen: 1) Die griechische Depression. 2) Die serbische Unschönheit. 3) Jung, weiblich – musikalisches Wunderkind. Bis 18.55, Ö1 (Doris Priesching, 23.12.2016)