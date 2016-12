Arthur Millers "Hexenjagd": Jagd auf das Phantom der Hexerei

Martin Kušej inszeniert Arthur Millers "Hexenjagd" im Burgtheater

Wien – In Salem, Massachusetts, wird anno 1692 eine Gruppe puritanischer Mädchen bei einem sittlich nicht ganz einwandfreien Tänzchen im Wald erwischt. Das Klima des Argwohns gedeiht. In ihm schwingen sich die "Täterinnen" rasch zu Denunziantinnen auf. So können sie ihr reichlich harmloses Tun als Werk des Teufels ausgeben und somit auf andere abwälzen.

Im Wiener Burgtheater hat sich Martin Kušej der ebenso ehrwürdigen wie brandaktuellen "Hexenjagd" von Arthur Miller angenommen. Was Anfang der 1950er-Jahre noch Gesinnungsschnüffelei und Kommunistenhatz meinte, kann nunmehr auf ein allgegenwärtiges Klima der Verdächtigung ausgedehnt werden.

Ausstatter Martin Zehetgruber hat auf der ansonsten kahlen Burg-Bühne einen finsteren Wald von rohen, viele Meter hohen Holzkreuzen errichtet. In diesem Dickicht der Missgunst beschränkt sich Kušej vor der Pause auf ein ebenso holzschnittartiges Spiel der Akteure. Im fahlen Seitenlicht sieht man anfangs eine Schar Nymphen masturbieren; ganz allmählich erwächst ein Klima des Argwohns, wobei Pastoren (Philipp Hauß, Florian Teichtmeister) um Fassung ringen, der aufrechte Bauer Proctor (Steven Scharf) trotz schwärender Eheprobleme die Stimme der Vernunft vertritt.

Vorerst bleibt festzustellen: Von einer hübsch somnambulen Traumszene abgesehen, tritt diese "Hexenjagd" mit erstaunlich schweren Stiefeln auf der Stelle. Dort, wo sich der Gemeinplatz befindet. (Ronald Pohl, 22.12.2016)