Historischer Kalender – 27. Dezember

1696 – Uraufführung der Oper "Il trionfo di Camilla regina de Volsci" von Giovanni Bononcini am Teatro San Bartolomeo in Neapel.

1786 – Die Cispadanische Republik in Oberitalien wird gegründet.

1821 – Um den Unterschied zwischen Armee und Post deutlich herauszustellen, wird den deutschen Postbeamten von Generalpostmeister von Nagler das Tragen von Schnurbärten verboten (bis 1848).

1831 – Der englische Biologe Charles Darwin tritt mit einem Forschungsschiff, der "HMS Beagle", zu einer fünfjährigen Weltreise an, die für die Entwicklung seiner Evolutionstheorie ausschlaggebend sein wird.

1946 – Albert Einstein stellt seine Gravitationstheorie vor.

1951 – Die Sowjetunion kündigt (erstmals seit 1912) ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen 1952 in Helsinki an.

1986 – Eine Gasexplosion in einem Hotel in Garmisch-Partenkirchen fordert elf Tote und acht Verletzte.

2001 – Die Einführung des Euro bringt in Österreich das endgültige Aus für die Stempelmarken.

2006 – Der französische Satellit "COROT" wird vom kasachischen Weltraumzentrum Baikonur aus auf die Suche nach Planeten außerhalb unseres Sonnensystems geschickt.

Geburtstage:

Johannes Kepler, dt. Astronom (1571-1630)

Frans Hemsterhuis, niederl. Philosoph (1721-1790)

Louis Bromfield, US-Schriftsteller (1896-1956)

Carl Zuckmayer, dt. Schriftsteller (1896-1977)

Marlene Dietrich, dt.-amer.-Schausp. (1901-1992)

Walter Stain, dt. Politiker (1916-2001)

Schiffkowitz (eigtl. Helmut Röhrling), öst. Musiker (STS) (1946- )

Horst Kummeth, dt. Schauspieler (1956- )

Todestage:

Richard Waldemar, öst. Schauspieler (1869-1946)

Hoagy Carmichael, US-Jazzpianist (1899-1981)

Lars-Erik Larsson, schwed. Komponist (1908-1986)

