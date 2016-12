Historischer Kalender – 26. Dezember

1606 – Erste belegte Aufführung der Tragödie "König Lear" von William Shakespeare in Whitehall Palace in London.

1776 – Washingtons Truppen nehmen im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg nach der Überquerung des Delaware-Flusses in der Schlacht bei Trenton an die 1.000 Hessen gefangen.

1831 – Uraufführung der Oper "Norma" von Vincenzo Bellini an der Mailänder Scala.

1906 – Premiere des Films "The Story of the Kelly Gang" von Regisseur Charles Tait in Melbourne. Es ist dies der erste Spielfilm der Filmgeschichte, der länger als eine Stunde dauert.

1916 – Die Mittelmächte lehnen in ihrer Antwort auf die Friedensnote des US-Präsidenten Woodrow Wilson die Nennung ihrer Kriegs- und Friedensziele ab.

1991 – Die Sowjetunion löst sich offiziell auf. "Nachfolger" ist die aus 15 ehemaligen Sowjet-Republiken bestehende "Russische Föderation", die größte davon ist Russland. Der Kalte Krieg ist somit zu Ende.

1991 – Bei den ersten Mehrparteienwahlen in Algerien zeichnet sich ein Sieg der fundamentalistischen Islamischen Heilsfront (FIS) ab. Die Armee verhindert die Abhaltung des zweiten Wahlgangs.

2004 – In Südostasien kommt es zu einer verheerenden Tsunami-Katastrophe, bei der mehr als 200.000 Menschen vor allem in Thailand und Sri Lanka ums Leben kommen. Die offizielle österreichische Opferzahl beträgt 86.

2006 – Bei der Explosion einer Benzinpipeline in der nigerianischen Metropole Lagos werden rund 270 Menschen getötet, die an der Leitung illegal Treibstoff abzapfen wollten.

Geburtstage:

Thomas Gray, engl. Dichter (1716-1771)

Heinrich Josef von Collin, öst. Dichter (1771-1811)

Karl Hillebrand, öst. Astronom (1861-1939)

Henry Miller, US-Schriftsteller (1891-1980)

Helmut Eder, öst. Komponist (1916-2005)

Earle Brown, US-Komponist (1926-2002)

Alfred Müller-Felsenburg, dt. Schriftst. (1926-2007)

John Scofield, US-Jazz-Gitarrist (1951- )

David Sedaris, US-Schriftsteller und Journalist (1956- )

Todestage:

Claude Adrien Helvetius, frz. Philosoph (1715-1771)

Theodor Egon Ritter von Oppolzer, öst. Astronom (1841-1886)

Max Warburg, dt. Bankier (1867-1946)

Gerald Ford, US-Politiker, 38. Präsident der USA (1974-77) (1913-2006)

Rossano Brazzi, ital. Schausp./Reg. (1916-1971)

(APA, 26.12.2016)