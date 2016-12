Facebook testet Live-Funktion für Audioübertragung

Zusätzlich zum Videostreaming sollen Nutzer auch Aufnahmen ihrer Mikrofone live streamen können

Facebook wird zusätzlich zum Livestreaming von Videos künftig auch die Übertragung von Audio-Inhalten in Echtzeit anbieten. Das hat das soziale Netzwerk in einem Blogbeitrag angekündigt. Nutzer können dann auf Fragen von Usern reagieren. Das Angebot dürfte sich speziell an Radiosender und Podcast-Betreiber richten, die entsprechende Formate exklusiv für Facebook entwickeln könnten.

Geringe Datenkosten

Facebook spricht auch davon, dass Interviews oder Lesungen live übertragen werden könnten. Bei Audiostreams fallen logischerweise geringere Daten als bei Videoübertragungen an, weshalb diese eine Alternative für Nutzer mit wenig Datenvolumen sein könnten. Die Funktion wird demnächst getestet und soll 2017 dann ausgeweitet werden. (red, 22.12.2016)