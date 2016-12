APA besetzt Spitzenjobs neu

Zwei Ressortleiterstellvertreter und Leitung des Produktmanagements werden intern nachbesetzt

Wien – Rochaden bei der Austria Presse Agentur: Barbara Gindl bleibt Chefin des Bildbüros in Salzburg und wird zukünftig leitende Redakteurin der Agentur. Als stellvertretende Ressortchefin steigt an ihrer Seite Marie-Therese Fischer auf. Im Sportressort übernimmt Florian Haselmayer die stellvertretende Leitung von Martin Gächter, der sich laut APA wieder "ausschließlich dem Schreiben" widmen möchte.

Der Leiter des Produktmanagements, Robert Varga, wechselt in die erweiterte Geschäftsleitung und wird dort Head of Business Operations and Product Management; ihm folgt Julia Matousek nach, die schon zuvor im Produktmanagement tätig war. (red, 22.12.2016)