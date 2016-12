Fliegerbombe in Augsburg: Größte Evakuierung in Deutschland seit 1945

54.000 Menschen von Notfallmaßnahmen am ersten Weihnachtsfeiertag betroffen

Augsburg – Ausgerechnet zu Weihnachten bereitet sich die bayrische Stadt Augsburg für eine Bombenentschärfung auf die deutschlandweit größte Evakuierung seit dem Zweiten Weltkrieg vor. Am ersten Weihnachtsfeiertag müssen dafür etwa 54.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen.

Die Polizei werde mit etwa 800 Beamten im Einsatz sein, um die betroffenen 32.000 Haushalte zu kontrollieren, sagte Polizeisprecher Siegfried Hartmann am Donnerstag. "Wir müssen alle Straßen abgehen und an den Wohnungen klingeln." Nach Angaben der Augsburger Behörden hat es eine ähnlich große Evakuierung noch nie in der Bundesrepublik Deutschland gegeben.

Die bisher größte Evakuierungsaktion in Deutschland wegen einer Fliegerbombe fand im Jahr 2011 in Koblenz statt, dort waren 45.000 Bewohner betroffen. Eine weitere große Aktion gab es im Jahr 2015 in Köln. Damals wurden 20.000 Menschen in Sicherheit gebracht, um einen Blindgänger zu entschärfen. Bei Bauarbeiten ist nun in Augsburg eine 3,8 Tonnen schwere britische Fliegerbombe entdeckt worden. Es ist der größte Blindgänger, der jemals in dieser Stadt gefunden wurde. (APA, dpa, 22.12.2016)