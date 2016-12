42 Punkte von Westbrook bei Thunder-Sieg in New Orleans

Lakers würdigen ihren ehemaligen Superstar Shaquille O'Neal mit 2,74 m und 544 kg schwerer Bronze-Statue

New Orleans (Louisiana) – Basketball-Superstar Russell Westbrook hat am Mittwoch Oklahoma City Thunder mit 42 Punkten zum 121:110-Sieg bei den New Orleans Pelicans geführt. Vor allem im Finish trumpfte der 1,91 m große Guard, der auch noch zehn Rebounds und sieben Assists verbuchte, mit elf Zählern in Serie groß auf und entschied damit die Partie zugunsten der Gäste.

Die Los Angeles Lakers gaben indes bekannt, dass ab 24. März eine Bronze-Statue ihres ehemaligen Superstars Shaquille O'Neal vor dem Staples Center zu bewundern sein wird. Mit 2,74 m und 544 kg ist sie sogar größer und schwerer als das "Original" mit Schuhgröße 60: Der mittlerweile 44-jährige Center, der sich auch als Schauspieler und Rapper versuchte, ist 2,16 groß und wog bei seinen drei NBA-Titeln en suite mit den Lakers (2000 bis 2002) 147 kg. 2006 wurde "Shaq" dann noch einmal mit Miami Heat Champion. 2011 beendete O'Neal seine Basketball-Karriere und ist der NBA aber als TV-Experte erhalten geblieben. (APA, 22.12.2016)

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA):

Cleveland Cavaliers – Milwaukee Bucks 113:102,

Atlanta Hawks – Minnesota Timberwolves 84:92,

Detroit Pistons – Memphis Grizzlies 86:98,

Chicago Bulls – Washington Wizards 97:107,

New Orleans Pelicans – Oklahoma City Thunder 110:121,

Utah Jazz – Sacramento Kings 93:94,

Phoenix Suns – Houston Rockets 111:125,

Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks 95:96