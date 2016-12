Festgenommener nach Überfällen in Innsbrucker Garagen nicht geständig

Verdächtiger auf Flucht verunfallt – Dritter Angriff in einer Innsbrucker Tiefgarage innerhalb von drei Tagen

Innsbruck – Nach einer Serie von Überfällen in drei Innsbrucker Tiefgaragen hat sich der am Donnerstag festgenommene Verdächtige nicht geständig gezeigt. "Der 25-jährige Kroate wird derzeit noch einvernommen", sagte LKA-Ermittler Christoph Hundertpfund bei einer Pressekonferenz. Ob die drei Taten in Verbindung zueinander stehen, sei derzeit noch ungewiss.

Aufgrund einer ähnlichen Vorgehensweise und der massiven Gewaltanwendung könnten die drei Fälle jedoch zusammenhängen, meinte der Ermittler. Zwei der drei weiblichen Opfer befanden sich Donnerstagnachmittag noch in der Innsbrucker Klinik in stationärer Behandlung. Sie konnten von der Polizei vorerst nicht befragt werden.

Noch keine Gegenüberstellung

Am Dienstag war eine Schwangere in einer Tiefgarage niedergeschlagen und ihr die Handtasche gestohlen worden. Sie konnte noch am selben Tag aus dem Spital entlassen werden.

Am Mittwoch wurde eine 61-Jährige in einer Tiefgarage von einem Unbekannten in ein Auto gezerrt und entführt. Während der Fahrt wurde sie erheblich verletzt.

Am Donnerstag schließlich wurde kurz nach 9 Uhr erneut eine Frau in einer öffentlichen Garage überfallen. Nach diesem Fall konnte der Verdächtige nach kurzer Flucht mit dem Auto des Opfers festgenommen werden, nachdem er in Zirl gegen eine Mauer gefahren war. Die Frau wurde ebenfalls verletzt in eine Innsbrucker Klinik gebracht. Sie sei zwar ansprechbar gewesen, könne sich aber an den Vorfall nicht erinnern, hieß es von der Polizei.



Eine Gegenüberstellung der Opfer mit dem Verdächtigen habe bisher noch nicht stattgefunden, sagte Hundertpfund. Auch aufgrund des aufgenommen Fotos des Täter vom Mittwoch sei eine eindeutige Identifizierung des Festgenommenen jedenfalls nicht möglich. (APA, red, 22.12.2016)