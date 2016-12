Siebenter Saisontreffer Raffls bei Flyers-Sieg

3:2-Heimsieg nach Penaltyschießen gegen Washington Capitals

Philadelphia – Michael Raffl hat am Mittwoch in der NHL beim 3:2-Heimsieg seiner Philadelphia Flyers gegen die Washington Capitals das Tor zum 1:1 beigesteuert. Der Kärntner traf im zweiten Drittel (25.) zum siebenten Mal in dieser Saison und erstmals in den jüngsten sechs Spielen.

Mit dem Erfolg nach Penaltyschießen gegen das Team des russischen Stars Alexander Owetschkin fanden die in der Eastern Conference fünftplatzierten Flyers nach zwei Niederlagen auf die Erfolgsstraße zurück. Zuvor hatten sie zehn Spiele in Serie gewonnen. Am Donnerstag trifft Philadelphia auf den Nachzügler New Jersey Devils. (APA, 22.12.2016)

NHL-Ergebnisse, Mittwoch:

Philadelphia Flyers– Washington Capitals 3:2 n.P.

Arizona Coyotes – Edmonton Oilers 2:3