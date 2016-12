Inter kommt in Fahrt: 3:0 gegen Lazio

Römer verpassen Sprung auf Platz zwei

Mailand – Zum Jahresende ist Inter Mailand doch noch in Form gekommen. Beim 3:0-Heimsieg gegen Lazio Rom in einem vorgezogenen Spiel der 18. Runde der Serie A siegten die Mailänder zum dritten Mal in Folge. Unter dem neuen Trainer Stefano Pioli hat Inter in sechs Spielen 13 Punkte geholt. Lazio verpasste indes den Sprung auf Platz zwei.

Die Argentinier Ever Banega (54.) und Mauro Icardi (56., 65.) sorgten mit drei Toren innerhalb von elf Minuten für die Entscheidung. Kapitän Icardi ist nun mit 14 Treffern Spitzenreiter der Torschützenliste.

Während Inter den Anschluss an die erweiterte Spitze schaffte und nur noch vier Punkte hinter dem viertplatzierten Lazio liegt, kommt Lazio in den Spitzenspielen nicht auf Touren. In den Partien gegen Juventus (0:1), AS Roma (0:2), Napoli (1:1), Milan (0:2) und nun Inter holte das Team von Trainer Simone Inzaghi nur einen Punkt. (APA, 22.12.2016)