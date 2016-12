Eishockey-Liga prüft Zagreb-Rückkehr

Kroaten zeigen Interesse an EBEL-Teilnahme – Neue Overtime-Regel 2017/18 – Positive Entwicklung der AHL

Salzburg – Auf der ordentlichen Generalversammlung der Erste Bank Eishockey Liga in Salzburg ist am Mittwoch auch über eine mögliche Rückkehr von KHL Medvescak Zagreb diskutiert worden. Das Interesse der Kroaten beurteilten die Vereine positiv. Die Liga-Geschäftsführung wurde deshalb mit der Prüfung der Möglichkeiten und den Detailverhandlungen beauftragt.

Die Meldefrist für eine Teilnahme an der Saison 2017/18 endet am 15. Jänner 2017. Medvescak Zagreb war 2013 nach vier Saisonen in der EBEL in die ebenfalls multinationale russische KHL gewechselt.

Beschlossen wurde weiters die Annahme der Hockey-Europe-Regeln ab der Saison 2017/18. Darunter fällt die Adaption der Overtime-Regelung, die für fünf Minuten ein 3 gegen 3 vorsieht.

Ein positives Zwischenfazit gab es zur Sky Alps Hockey League (AHL), die sich als Plattform für junge Spieler etabliert habe. So wurden wieder mehr Nachwuchsspieler an die EBEL herangeführt, die Anzahl an Ausbildungslizenzen stieg im zweiten Jahr auf 62 an.

"Die bisherigen Erfahrungen sind sehr positiv, die AHL-Vereine sind mit den professionellen Strukturen sehr zufrieden. Die jungen Spieler kommen zum Einsatz", erklärte Präsident Peter Mennel. (APA, 21.12. 2016)