Selbstbestimmt ins neue Leben: FCB Neuwien wirbt für Frauenhäuser

"In jedem Opfer häuslicher Gewalt steckt eine starke Frau"

Wien – Eine Frau, die vor ihrem Peiniger davonläuft. Sie rennt die Stufen hinunter, die Straße hinaus, durch die finstere Stadt, anfangs weint sie aus Angst und Verzweiflung, doch je länger sie läuft, umso klarer wird ihr Blick, umso gefestigter wirkt sie. Mit der Entscheidung zu gehen, hat sie sich aus ihrer Opferposition befreit und den ersten Schritt zurück zu einem selbstbestimmten Leben getan: "In jedem Opfer häuslicher Gewalt steckt eine starke Frau", lautet der Werbespruch mit dem die Agentur FCB Neuwien in seinem neuen Spot für die Wiener Frauenhäuser wirbt.

verein wiener frauenhäuser

Die Agentur will aufzeigen, dass misshandelte Frauen bei dem Schritt in eine Zukunft ohne Gewalt nicht alleine gelassen werden. "Frauen, die in den eigenen vier Wänden physische, psychische oder sexuelle Gewalt erleiden,haben es sehr schwer, den entscheidenden Schritt in eine sichere Zukunft zu setzen. Ein Ausbruchaus der Beziehung ist manchmal die einzige Lösung, aber auch die schwierigste Hürde. Denn derSchritt aus vertrauten sozialen Gefügen hinaus ins Ungewisse erfordert viel Mut und Kraft." Betroffenen Frauen soll Mut zugesprochen und gezeigt werden, dass sie beim entscheidenden Schritt nicht alleine gelassen werden.

"Frauen, die sich an die Frauenhäuser wenden, sind zwar Opfer von Gewalt, aber sie sind auchmutige, starke Frauen. Viele von ihnen sind mit Fug und Recht als ‚survivors‘ – Überlebende – zubezeichnen. Mit dem Spot wollen wir aufzeigen, dass Frauen, die den Weg aus derGewaltsituation wagen, dies auch schaffen können – natürlich bekommen sie dabei unsereUnterstützung", sagte Andrea Brem, Geschäftsführerin des Vereins Wiener Frauenhäuser. Die Frau im Spot wird dargestellt von der Theater- und Filmschauspielerin Frauke Steiner.

Der Spot wird ab Dezember 2016 im TV, Kino, Online und Social-Media-Bereich ausgestrahlt undrundet die kommunikativen Maßnahmen des Herbstes als Teil der Gesamtkampagne ab. (red, 21.12.2016)