Riesendrohne lässt Snowboarder fliegen

Youtuber Casey Neistat macht Finnland mit riesigem Octocopter unsicher

Der Youtuber Casey Neistat ist bekannt für seine ungewöhnlichen Stunts. Besonders viel Freude bereiten ihm dabei offenbar Experimente im Schnee. Für Aufsehen sorgte er etwa, als er sich auf Skiern hinter einem Auto durch New York ziehen ließ, nachdem starke Schneefälle den Straßenverkehr in der US-Metropole weitgehend lahmgelegt hatten.

Sein neuestes Projekt ist technisch allerdings ambitionierter. In Finnland ließ er sich von einer gigantischen Drohne nicht nur den Berg hinaufziehen, sondern auch durch die Lüfte fliegen.

caseyneistat

Über acht beleuchtete und rotorbestückte Arme und eine Spannweite von rund zwei Metern verfügt das ferngesteuerte Fluggerät, das in einem Laster angeliefert wurde. Saisongemäß kleidete sich Neistat für seinen Ausflug in rot-weißes Weihnachtsmanngewand und ließ sich anschließend von seinem fliegenden Skilift die Piste hinaufziehen, ehe ihn der Octocopter abheben und über das Winterdorf schweben ließ.

Drei Tage Vorbereitung benötigte es, ehe man die finalen Filmaufnahmen starten konnte. "Ich habe eine wichtige Lektion gelernt", erklärt Neistat in einem "Behind the Scenes"-Video. "Man darf nicht springen, wenn man von einer Drohne gezogen wird. Denn dann reißt es dich einfach von den Füßen."

Der Drohnen-Stunt gehört derzeit zu den meistgeklicktesten Youtube-Videos. In weniger als einem Tag konnte es bereits über drei Millionen Aufrufe verbuchen. (gpi, 21.12.2016)