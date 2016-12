TV- und Radiotipps für Donnerstag, 22. Dezember

Der Duft von Lavendel, Der Glöckner von Notre Dame, Und wenn wir alle zusammenziehen?, Eco, Wolfsfährte, The Game, Familiengrab

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Das gemeinsame Adventwochenende Die Essperiment-Teilnehmer, die ein Jahr lang nur mit regionalen Lebensmitteln auskommen wollen, treffen einander zum Meinungsaustausch. Was alle bedauern: Sie können kaum mehr Einladungen zu Weihnachtsfeiern annehmen. Weder Punsch noch Lebkuchen sind regional. Bis 18.51, ORF 2

20.15 SCHWESTERN

Der Duft von Lavendel (Ladies in Lavender, GB 2004, Charles Dance) Das Leben der betagten Schwestern Ursula und Janet plätschert so dahin, die Highlights sind Spaziergänge und Gartenarbeit. Doch dann tritt der junge polnische Geiger Andrzej in ihr Leben. Da ändert sich einiges. Interesse an ihm hat aber auch die Malerin Olga. Das ist den beiden Damen alles andere als recht. Mit Judi Densch und Maggie Smith. Daniel Brühl spielt den jugendlichen Beau. Bis 22.20, ATV 2

20.15 ZEICHENTRICK

Der Glöckner von Notre Dame (USA 1996, Gary Trousdale, Kirk Wise) Der arme, hässliche Quasimodo verliebt sich in die wunderschöne Esmeralda. Zeichentrickfilm aus dem Hause Walt Disneys, frei nach dem gleichnamigen historischen Roman von Victor Hugo. Bis 22.00, Kabel 1

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Gebt mir mein Kind zurück! Nach finanziellen Schwierigkeiten wurde eine Salzburger Familie delogiert, den Eltern wurden ihre zwei Kinder abgenommen. Heute sind Eltern und Kinder wieder vereint. Ihren aussichtslos scheinenden Kampf gegen Gerichte, Gutachter und Jugendamt hat Reporterin Julia Kovarik begleitet.

Bis 22.00, ORF 2

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Leben mit der Angst – Wie verändert uns der Terror? Zu Gast bei Michael Fleischhacker sind Rainer Wendt von der Deutschen Polizeigewerkschaft, Nahostexpertin Karin Kneissl, Politologe Christian Zeitz, Islamwissenschafterin Nadire Mustaf und Gert-René Polli (Ex-Chef des Bundesverfassungsschutzes). Bis 23.30, Servus TV

22.25 ALTERSWEISE

Und wenn wir alle zusammenziehen? (Et si on vivait tous ensemble?, F 2010, Stéphane Robelin) Fünf ältere Freunde – zwei Paare und ein Single – gründen eine Alten-WG. Unterstützt werden sie vom deutschen Ethnologie-Studenten Dirk, der seine Doktorarbeit über das Altern schreibt. Alles ist gut, bis zwei lange zurückliegende Affären die Freundschaft auseinanderzureißen drohen. Charmante Komödie. Bis 23.55, 3sat

22.30 MAGAZIN

Eco mit diesen Themen: 1) Wirtschaft 2017: was uns Österreicher erwartet. 2) 15 Jahre Euro: bewährte Währung. 3) Bittere Süße: Schokolade wird teurer. Bis 23.00, ORF 2

23.00 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl sind der niederösterreichische Landeshauptmann Erwin Pröll, Philosoph und Theologe Clemens Sedmak, Schauspielerin Andrea Eckert und Unternehmerin Julia Zotter. Bis 0.05, ORF 2

23.30 KRIMI

Wolfsfährte (D 2010, Urs Egger) Bei einem Polizeieinsatz verschuldet Jan Fabel den Tod eines Kollegen. Drei Monate nach seiner Suspendierung setzt sich die Polizeipsychologin Susanne Eckhardt für seine Rehabilitierung ein. Ein Routinefall soll den Ermittler zurück in die Normalität des Berufsalltags führen. Doch der neue Fall ist alles andere als Routine. Mit einem überzeugenden Peter Lohmeyer in der Hauptrolle. Bis 1.00, ARD

23.45 PORTRÄT

Woody Allen – A Documentary Der Regisseur und Emmy-Preisträger Robert B. Weides begleitete Schauspieler, Autor und Regisseur Woody Allen über eineinhalb Jahre lang. Entstanden ist ein sehr persönliches Porträt, das auch den privaten Allen zeigt. Unter anderem bei sich zu Hause, im Schnittraum und an Orten seiner Kindheit im Stadtteil Midwood in Brooklyn. Bis 1.35, HR

1.05 SPIEL DES LEBENS

The Game (USA 1997, David Fincher) Dem erfolgreichen Banker Nicholas ist ein bisserl fad im Leben. In der Midlife-Krise steckt er auch. Sein Bruder Conrad will ihm helfen und überrascht ihn zum Geburtstag mit einem ganz besonderen Geschenk. Nicholas bekommt einen Gutschein für ein Reality-Game. Und das ist aufregender, als es Nicholas lieb ist. Spannender Thriller in feinster Fincher-Manier mit Michael Douglas und Sean Penn in den Hauptrollen. Bis 3.20. Puls 4

1.45 KRIMI

Familiengrab (Family Plot, USA 1976, Alfred Hitchcock) Die reiche Julia hat vor 40 Jahren den Sohn ihrer Schwester zur Adoption freigegeben. Jetzt will sie ihn finden und ihm sein Erbe hinterlassen. Eine Hellseherin soll helfen. Arthur Adamson (William Davane) taucht auf, aber er ist kein Guter. Letzter Film aus dem Hitchcock-Reich. Bis 3.45, ZDF neo