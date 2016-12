Kritik von Architekten an Wiener Stadtplanung

Die Architektenkammer fordert eine Stadtplanung, die nicht von Investoreninteressen beinflusst ist. Die Stadt weist die Vorwürfe zurück

Es gehe nicht um das vieldiskutierte Intercont am Heumarkt, das laut neuen Plänen aus einem 66 Meter hohen Turm und einem Neubau des Hotel Intercontinental bestehen soll. Auch die gleichfalls umstrittenen Danube Flats, der höchste Wohnturm Wiens, in dem 520 Wohnungen geplant sind, seien nicht alleiniger Stein des Anstoßes.

Am Ende ging es aber bei der Pressekonferenz, zu der die Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und das Burgenland am Mittwoch geladen hatte, doch darum: "Wir sind in Wien an einem Punkt angelangt, an dem sich Grundstückseigentümer ihre Bebauungsbestimmungen selber schreiben", kritisierte Christoph Mayrhofer, Vorsitzender der Sektion Architekten.

Die Anzahl solcher Projekte würde in den letzten Jahren "exorbitant steigen". Was fehlt, sei eine vorausschauende Stadtplanung. Änderungen der Flächenwidmungs- und Bebauungspläne – wie bei den genannten Projekten – dürften laut Gesetz "einzig und allein im öffentlichen Interesse" erfolgen.

Halbe Stunde für Entscheidungsfindung



Immer öfter würden jedoch einzelne Grundstücke anlassbezogen umgewidmet. Das Interesse eines Investors, das zur Verfügung stehende Areal auszunutzen, sei zwar legitim. "Aber dass die Stadt das so umsetzt und sich nicht nach dem öffentlichen Interesse richtet, ist ein Zustand, der eigentlich eines Rechtsstaats nicht würdig ist", so Mayrhofer.

Projekte, die markante Auswirkungen auf das Stadtbild haben und eine Änderung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplans vorsehen, werden dem Fachbeirat für Stadtplanung und Stadtgestaltung vorgelegt. Erst letzte Woche befand das aus aus zwölf Mitgliedern bestehenden Expertengremium die überarbeiteten Pläne für das Intercont am Heumarkt für akzeptabel.

Drei der Mitglieder dieses Fachbeirats sind Architekten, eine von ihnen ist Hemma Fasch. Einer ihrer Kritikpunkte am Status quo: Die ehrenamtlichen Mitglieder würden die umfangreichen Unterlagen zu den einzelnen Projekten erst "fünf bis sieben Tage" vor der Sitzung bekommen. Zu wenig Zeit, um sich ausreichend einzuarbeiten, findet Fasch. Im Gremium selbst sei dann mitunter auch nur "etwa eine halbe Stunde Zeit" zur Entscheidungsfindung, auch für sehr großflächige Projekte. "Ich sehe meine Arbeit daher als nicht mehr seriös erledigbar", fasste die Architektin zusammen.

"Nicht nachvollziehbar" für die Stadt

Die Änderungsvorschläge der Architekten inkludieren auch eine stärkere Einbindung des Fachbeirats als Beobachter bei der Projektentwicklung. Zur Sicherung der Unabhängigkeit der Mitglieder wurde ein Arbeitsverbot für die Dauer der Mitgliedschaft im Fachbeirat für die Stadt vorgeschlagen. "Die Wiener Architekten werden dann vielleicht nicht in den Beirat gehen", sagte Bernhard Sommer, Vizepräsident der Kammer dazu. "Aber es gibt weltweit Architekten."

Die "fast sozialpartnerschaftliche Zusammensetzung" des Beirats, festgeschrieben in der Wiener Bauordnung, findet Mayrhofer problematisch, weil der fachliche Background mitunter fehle. Auch die direkte Kommunikation mit den Entscheidungsträgern vermisst Fasch. "Das gehört wieder in einen Rahmen gefasst", sagt die Architektin über die gängige Praxis.

Rüdiger Lainer, Architekt und Vorsitzender des Fachbeirats, sagte auf STANDARD-Anfrage, dass er die Kritik zwar akzeptiere. Bei der Entscheidungsfindung zum Heumarkt-Areal sei dem Fachbeirat aber ausreichend Zeit zur Verfügung gestanden. Auch eine fachliche Durchmischung im Fachbeirat findet er gut. Als "nicht nachvollziehbar" bezeichnete indes die Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou die Kritik. Der Vorwurf einer rein bauplatzbezogenen Flächenwidmung gehe ins Leere, zudem gebe es "umfangreiche Prozesse der internen und externen Qualitätssicherung, von denen der Fachbeirat ein wesentliches, aber nicht das einzige ist". (zof, 21.12.2016)