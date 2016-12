Bogdan Roščić: Erfrischende Überraschung

Der Manager wird ab 2020 Direktor der Wiener Staatsoper

Wien – Die Bestellung von Bogdan Roščić zum Chef der Wiener Staatsoper ab 2020 ist eine erfrischende Überraschung. Er ist zwar einer der wesentlichen Manager der CD-Klassikbranche, ein Opernhaus hat er tatsächlich aber noch nie geleitet. Aber Überraschungen scheinen eine Spezialität von Roščić zu sein. Nein, er hatte auch keinen Radiosender geleitet, bevor er Ö3 übernahm. Er hat auch keine Plattenfirma geleitet, bevor er die Leitung von Universal Österreich überantwortet bekam und dann über die Deutsche Grammophon zum Chef von Sony Classical wurde. Schließlich hatte aber auch sein Vorvorgänger Ioan Holender kein Opernhaus geleitet, bevor er (zuerst mit Eberhard Waechter und nach dessen überraschendem Tod allein) das Haus am Ring zu führen begann – und dies für eine ziemliche Weile.

Relevanzproblem

Was das zukunftsweisende Konzept, das sich Kulturminister Thomas Drozda von Bogdan Roščić wünscht, anbelangt, ist davon vorerst logischerweise nur ein Befund ans Licht der Öffentlichkeit gedrungen: Die Kunstform Oper habe an sich ein Relevanzproblem, meint Roščić. Sie müsse sich um ihre Bedeutung im Heute bemühen – mehr denn je. Dem wird niemand widersprechen.

Welche Mittel (auch finanzielle) diesbezüglich nötig sein werden, um das Ziel zu erreichen, muss sich allerdings erst weisen. Uraufführungen scheinen Roščić wichtig zu sein, auch einen Musikchef wird er für die Staatsoper suchen. Zudem will er am Repertoiresystem grundsätzlich festhalten, dieses aber wohl etwas elastischer definieren. Und überhaupt: Dies alles solle bitte nicht als Kritik an der momentanen Führung verstanden werden.

Zum Magnet machen

Roščić wird jedenfalls ein Haus – wenn man die Situation der letzten Jahre in die verbleibende Zukunft von Dominique Meyer projiziert – mit exorbitanter Auslastung und einem funktionierenden Repertoiresystem übernehmen. Dominique Meyers Schwäche, zu viele nur solide und den Anforderungen eines lebendigen Musiktheaters selten entsprechende Inszenierungen zu liefern, sollte nicht erst Roščić beheben. Der Amtsinhaber, der interessante Uraufführungspläne hegt, muss es schaffen, auch in seinen verbleibenden (nicht so wenigen) Jahren Produktion hervorzubringen, die europaweit zum Magnet werden.

Das hat der Anspruch eines Hauses von Weltrang zu sein. Die Staatsoper beherbergt das zumeist beste Opernorchester der Welt. In ihm gastieren die meisten besten Sänger der Welt. Und das Niveau des eigenen Ensembles ist gut genug, um dem Alltag ein sehr respektables Niveau zu garantieren. Insofern wäre es eine Selbstverständlichkeit, auch im Regiebereich Könner zu engagieren, die – ob sie nun einen konservativen oder einen subjektiv-offenen Begriff von Werktreue pflegen – das momentane globale Bestniveau definieren.

Originelle Lösungen

Gelingt dies Meyer, wird sich auch die Meinung durchsetzen, dass man ihn doch auch ruhig hätte verlängern können. Schnee von gestern. Es folgt ein origineller Neuling, was die Leitung eines Opernhauses anbelangt. Aber so wie Bogdan Roščić die zermalmende Kraft des Betriebes nicht unterschätzen sollte, so wäre es auch fehl am Platz, Roščićs Fähigkeit zu originellen Lösungen zu unterschätzen. (Ljubiša Tošić, 21.12.2016)