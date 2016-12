Polizei fahndet nach Trafikräuber mit "Zorro-Maske"

Zwei Täter überfielen zu Halloween Geschäft in der Gersthofer Straße

Wien – Die Wiener Polizei sucht nach einem bewaffnetem Überfall auf eine Trafik in Wien-Währing am 31. Oktober nach zwei noch unbekannten Männern. Ein mit einer "Zorro"-Maske getarnter Räuber hatte die Mitarbeiterin in dem Geschäft in der Gersthofer Straße mit einer Pistole bedroht. Er und sein Komplize entkamen mit einigen hundert Euro Bargeld. Das Opfer erlitt einen Schock.

Die Staatsanwaltschaft hat nach dem Überfall zu Halloween nunmehr Fotos aus der Überwachungskamera zu Fahndungszwecken veröffentlicht. Sachdienliche Hinweise (auch vertraulich) nimmt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, unter der Telefonnummer 01-31310-25100 entgegen. (APA)