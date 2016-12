Seltene Einblicke in antarktische Technicolor-Unterwasserwelt

Bilder eines Unterwasserroboters zeigen Bilder eines Lebensraums jenseits von Robben und Pinguinen

Sydney – Bunt sieht es aus unter dem Packeis der Antarktis: Das zeigen Bilder eines ferngesteuerten Unterwasserroboters, den die australische Antarktis-Behörde (Australian Antarctic Division, AAD) durch ein ins Eis gebohrtes Loch auf Erkundungsgang schickte.

Bei Antarktis-Bildern seien normalerweise Aufnahmen von Pinguinen, Seehunden und Walen die Renner, sagte der AAD-Biologe Glenn Johnstone. Doch der antarktische Unterwasserlebensraum biete einen "vielfältigen Artenreichtum einschließlich Schwämmen, Asselspinnen, Seeigeln, Seegurken und Seesternen". Diese Arten leben in der Nähe der australischen Casey-Forschungsstation in einer Wassertemperatur von minus 1,5 Grad Celsius, und zehn Monate im Jahr unter einer eineinhalb Meter dicken Eisschicht.

Eis als Schutzschild und Gefahr zugleich

Johnstone zufolge könne es vorkommen, dass die betreffende Pflanzen- und Tierwelt Pech hat und durch einen über sie hinwegschrammenden Eisberg vernichtet wird. Doch in der Regel biete die Eisschicht ausreichend Schutz vor oben tobenden Stürmen. Dadurch bestehe eine "relativ stabile Umgebung" mit guten Bedingungen für die Biodiversität.

Projektleiter Johnny Stark sagte, das Südpolarmeer absorbiere ein Viertel des in die Atmosphäre ausgestoßenen Kohlendioxids. Dadurch steige der Säuregehalt des Ozeans. CO2 sei in kaltem Wasser leichter löslich, und Polarwasser versauere im Vergleich zu tropischen oder gemäßigten Zonen zwei Mal so stark. Daher sei damit zu rechnen, dass diese "Ökosysteme als erste von der Übersäuerung betroffen" sein würden. (APA, red, 14. 12. 2016)