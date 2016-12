Mönchengladbach trennt sich von Trainer Schubert

Entlassung des 45-Jährigen ist bereits der siebte Trainerwechsel in der laufenden Saison der deutschen Liga

Mönchengladbach – Der deutsche Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat sich unmittelbar vor der Winterpause von Trainer Andre Schubert getrennt. Sein Nachfolger steht noch nicht fest. Die Gladbacher waren am Dienstag mit dem 1:2 gegen Wolfsburg auf Platz 14 abgerutscht. Mit nur einem Sieg aus den vergangenen elf Ligaspielen ist der Champions-League-Teilnehmer in Abstiegsgefahr geraten.

"Wir haben in den letzten Tagen viele Gespräche geführt und unsere sportliche Entwicklung analysiert und diskutiert und sind gemeinsam mit Andre zu dem Ergebnis gekommen, dass es für beide Seiten besser ist, unsere Zusammenarbeit jetzt zu beenden", erklärte Borussia-Sportdirektor Max Eberl am Mittwoch.

Der 45-jährige Schubert hatte sein Amt im September 2015 angetreten und den Klub in der Vorsaison auf Rang vier geführt. "Jeder kann die Tabelle lesen. Jeder sieht, wie wir gerade Fußball spielen. 16 Punkte nach 16 Spielen – die nackten Zahlen sprechen für sich", sagte Eberl. "Aus unterschiedlichen Gründen ist die Entwicklung ins Stocken geraten. Mit Blick auf die reizvollen Aufgaben in der Rückrunde haben wir uns entschieden, mit einem anderen Trainer einen Neustart zu machen", so der Sportdirektor.

Nachfolgemöglichkeiten

Als möglicher Nachfolger geisterte zuletzt immer wieder der Name Dieter Hecking durch den Borussia-Park. Groß ist die Auswahl ohnehin nicht. Auch Arie van Lent wäre eine Option. Der Ex-Profi der Gladbacher führt derzeit mit der Regionalliga-Mannschaft der Fohlen die Tabelle an und könnte von der vierten in die erste Liga befördert werden – so wie einst Schubert. Zumindest bei den Fans gilt der Niederländer als äußerst beliebt.

Leicht wird es für den neuen Trainer jedenfalls nicht, in der Rückrunde geht es für die Borussia nur noch um den Klassenerhalt. "Wir sind in einer Situation, in die wir nicht wollten. Wir müssen der Realität ins Auge schauen und die Dinge im Winter analysieren", sagte Kapitän Lars Stindl.

Eberl kündigte daher an, noch einmal auf dem Transfermarkt tätig zu werden, um "der Mannschaft ein Stück Rückhalt zu geben". Ziel sei es, wieder Ruhe auf dem Platz und in das Umfeld zu bekommen, so der 43-Jährige. (APA, sid, red, 21.12.2016)