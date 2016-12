Europäischer Gerichtshof: Vorratsdatenspeicherung erneut gekippt

Vorratsdatenspeicherung ist nur im Kampf gegen schwere Straftaten erlaubt, Überwachte müssen informiert werden

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat sich erneut gegen anlasslose Massenüberwachung in Form der Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen. Mitgliedsstaaten dürfen elektronischen Kommunikationsdiensten "keine allgemeine Verpflichtung zur Vorratsdatenspeicherung" auferlegen, heißt es in dem Urteil. Eine Speicherung müsse sich auf das "absolut Notwendige" beschränken, der Zugriff durch Gerichte erlaubt und Betroffene informiert werden, heißt es weiter.

Auch Neuregelungen streng beurteilt

Der EuGH hatte sich bereits 2014 gegen die Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen. Damals wurde eine EU-Richtlinie, die Mitgliedsstaaten zur Einführung dieser Maßnahme verpflichtet hatte, außer Kraft gesetzt. Danach haben allerdings zahlreiche Mitgliedsstaaten ihre Form der Datenspeicherung beibehalten oder gar neue Regelungen eingeführt. Aber auch diese unterliegen strengen Richtlinien, sagt der EuGH in diesem neuen Urteil.

Unionsrecht steht nationalen Regelungen entgegen

"Das Unionsrecht steht einer nationalen Regelung entgegen, die eine allgemeine und unterschiedlose Speicherung von Daten vorsieht", heißt es. Konkret hatte sich der EuGH mit Überwachungsmaßnahmen aus Schweden und Großbritannien befasst. In Schweden hatte etwa der Provider Tele2 nach dem ersten Urteil des EuGH aus dem Jahr 2014 die Speicherung von Nutzerdaten eingestellt. In Großbritannien hatten drei Privatpersonen gegen die Ermächtigung des Innenministers zum Datenspeichern geklagt.

Durch Vorratsdaten könnten "sehr genaue Schlüsse auf das Privatleben von Personen" gezogen werden, kommentiert der EuGH. Deshalb müssen strenge Voraussetzungen an derartige Regeln geknüpft werden. In Deutschland ist seit Ende 2015 eine Neuauflage der Vorratsdatenspeicherung in Kraft, in Österreich hatte sich etwa Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) wiederholt für die Maßnahme ausgesprochen.

Der Verband der Internet Service Provider ISPA begrüßt das Urteil: "Wir freuen uns, dass der EuGH auch in 'unruhigen Zeiten' an seinem Grundsatz des Verbotes der anlasslosen Überwachung festhält." Es sei bemerkenswert, dass der EuGH nicht den Ansichten des Generalanwalts gefolgt sei, so die ISPA weiter. (fsc, 21.12.2016)